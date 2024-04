Nowe obudowy GENESIS Diaxid 605F i Diaxid 605 ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Diaxid 605F oraz GENESIS Diaxid 605 ARGB to zupełnie nowe obudowy, zaprojektowane z myślą o fanach kompaktowych konstrukcji, którzy oczekują bardzo dobrej wentylacji oraz możliwości zamontowania wydajnych podzespołów (w tym chłodzenia AIO 420) w optymalny sposób. budowy z rodziny Diaxid to modele, których dużym wyróżnikiem są wentylatory. GENESIS Diaxid 605F wyposażono w aż 5 jednostek GENESIS Oxal 120. Z kolei w GENESIS Diaxid 605 ARGB znalazły się 4 zupełnie nowe, podświetlane jednostki GENESIS Oxal 120 ARGB. Co istotne – obie wersje zapewniają wydajność standardowego wentylatora (1400 RPM) już przy znacznie niższych obrotach. To z kolei oznacza ciszę i niższe temperatury nawet w najgorętsze dni, a to jeszcze nie wszystko.







Oba modele pozwalają na zamontowanie łącznie 8 wentylatorów (3 × 120/140 mm na froncie, 2 × 120/140 mm na górze, 2 × 120 mm na dole i 1 × 120 mm z tyłu). Całości dopełnia magnetyczne ofiltrowanie umieszczone na górze i spodzie obudowy oraz przedni panel mesh, którego oczka są mniejsze (~0.8 mm) niż w standardowych filtrach (pełni on funkcję filtra, dzięki czemu użytkownik przy czyszczeniu nie musi demontować panelu przedniego). Większe zagęszczenie to korzyści w postaci lepszych właściwości filtrowania i mniejszej ilości kurzu wewnątrz.



Szerokie możliwości montażu (w tym AIO 420)

GENESIS Diaxid 605F oraz Diaxid 605 ARGB wyróżnia możliwość montażu podzespołów w pełni przemyślany sposób. Pełna kompatybilność z płytami ATX, microATX i mini-ITX, 2 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 miejsce na HDD 3.5” oraz 1 slot hybrydowy 2.5”/3.5”. Do tego karty graficzne o maksymalnej długości ~351 mm, chłodzenia wieżowe o wysokości ~168 mm (choćby Noctua NH-D15) i kompatybilność z zestawami AIO 420/360/280/240/120 (w tym o grubości chłodnicy do ~27 mm na froncie w przypadku AIO 420). To właśnie te cechy sprawiają, że złożenie wydajnego komputera w kompaktowej formie (420 × 217 × 466 mm) staje się możliwe.



Funkcjonalność i design

Oba modele to też nietuzinkowy design, funkcjonalność i wytrzymałość - bok ze szkła hartowanego i eleganckie wyprofilowania to elementy, które pozwolą wkomponować obudowę w każde stanowisko gamingowe. O funkcjonalność zadba z kolei panel wyposażony w nowoczesny port USB-C (Gen 2 do 10 Gbit/s), 2 USB Typu A (3.2 Gen 1) oraz osobne wejścia dla mikrofonu i audio (2 × 3.5 mm). Modele z rodziny Diaxid wyróżnia także duża stabilność konstrukcji. Wysoka odporność na odkształcenia to zasługa blachy tacki płyty głównej o grubości od 0.8 do 0.9 mm.



GENESIS Diaxid 605F oraz Diaxid 605 ARGB trafią do sprzedaży 19.04.2024 r. Modele zadebiutują w wymienionych niżej wariantach:

• GENESIS Diaxid 605F w kolorze czarnym i rekomendowanej cenie detalicznej producenta 329 PLN

• GENESIS Diaxid 605 ARGB w kolorze czarnym i rekomendowanej cenie detalicznej producenta 379 PLN

• GENESIS Diaxid 605 ARGB w kolorze białym i rekomendowanej cenie detalicznej producenta 379 PLN





Najważniejsze cechy:

• niskie temperatury i dobra kultura pracy dzięki 5 wentylatorom GENESIS Oxal 120 (GENESIS Diaxid 605F) / 4 wentylatorom GENESIS Oxal 120 ARGB (GENESIS Diaxid 605 ARGB)

• możliwość rozbudowy chłodzenia do 8 wentylatorów (3 × 120/140 mm na froncie, 2 × 120/140 mm na górze, 2 × 120 mm na dole i 1 × 120 mm z tyłu)

• możliwość montażu 3 wentylatorów 140 mm na przodzie obudowy

• współpraca z systemami chłodzenia wodnego AIO, 420/360/280/240/140/120 (z przodu), 280/240/140/120 (na górze), 120 (z tyłu)

• kompatybilność z płytami głównymi w formatach ATX, microATX, mini-ITX

• 2 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 miejsce na HDD 3.5” oraz 1 slot hybrydowy 2.5”/3.5”

• przestrzeń na montaż karty graficznej (maks. ~351 mm długości), chłodzenia wieżowego (maks. ~168 mm) oraz zasilacza (maks. ~215 mm długości)

• rozbudowany panel przedni wyposażony w port USB-C (Gen 2 do 10 Gbit/s), 2 × USB Typu A (3.2 Gen 1), oraz HD audio (2 × 3.5 mm)

• mniej kurzu za sprawą pełnego ofiltrowania (w tym magnetycznych filtrów na górze i dole oraz przedniego, zagęszczonego panelu mesh o średnicy oczek ~0.8 mm)

• liczne przepusty, piwnica oraz silikonowe maskownice (9 szt.) pozwalające na estetyczny montaż podzespołów

• wykręcane śledzie.





































źródło: Info Prasowe - Genesis