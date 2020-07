Nowe procesory AMD Ryzen 4000G i AMD Athlon 3000G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wprowadziła dziś na rynek nowe procesory AMD Ryzen 4000G z układami graficznymi Radeon oraz procesory AMD Athlon 3000 G z układami graficznymi Radeon, które przeznaczone są dla konsumenckich i biznesowych gotowych komputerów stacjonarnych, które konfigurowane są przez producentów OEM i integratorów systemów. Procesory AMD Ryzen 4000G to pierwsze na świecie 7-nanometrowe procesory x86 ze zintegrowaną kartą graficzną do stacjonarnych PC, które do tego zapewniają potężny wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji Ryzen 3000G, a także znakomite możliwości zintegrowanego układu graficznego, które w wielu przypadkach pozwalają uniknąć konieczności stosowania dodatkowej karty graficznej.







Dzięki temu PC może być mniejszy, cichszy, mniej skomplikowany oraz bardziej energooszczędny. Ponadto procesory AMD Ryzen PRO 4000G oferują zaawansowane technologie do zarządzania i wielowarstwowej ochrony w warunkach korporacyjnej infrastruktury.



Procesor AMD Ryzen 4700G pozwala osiągnąć przykładowo nawet o 250% większą wydajność wielowątkową od poprzedniej generacji topowego modelu Ryzen 5 3400G. Z kolei procesory AMD Ryzen PRO 4000 mogą zaoferować nawet o 31% wyższą wydajność niż konkurencyjne rozwiązanie oraz aż o 43% lepszą efektywność energetyczną.











Źródło: Info Prasowe / AMD