Nowe rozwiązania Western Digital dla kreatywnych twórców i graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital otwiera targi Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025), prezentując nowe rozwiązania storage marki SanDisk. Zostały one stworzone z myślą o cyfrowych twórcach i graczach, którzy wykorzystają je w domu, studio, a także we wszystkich innych miejscach. Bez względu na to czy tworzysz inspirujące treści, wykonujesz kopie zapasowe, czy zapisujesz pliki – nowości zapewniają niesamowitą wydajność, pojemność, niezawodność i mobilność. Seria SanDisk Creator została stworzona dla twórców, którzy chcą podnosić poziom swoich prac i dostarczać atrakcyjne treści. Co więcej, zaprojektowano ją z myślą o każdym etapie procesu twórczego – od pomysłu aż po rezultat. Seria obejmuje idealnie dopasowaną, profesjonalną kolekcję produktów w żywych kolorach, które podkreślają kreatywność i indywidualność.







SanDisk Creator Phone SSD – zupełnie nowy SSD, stworzony z myślą o tworzeniu treści w ruchu – można go wygodnie przyczepić do każdego smartfona kompatybilnego z MagSafe. Urządzenie oferuje do 2 TB pojemności, szybkość odczytu do 1000 MB/s oraz zapisu do 950 MB/s. Dzięki niemu twórcy mogą nagrywać wideo w formacie Apple ProRes 4K/60 fps bezpośrednio na Creator Phone SSD i od razu je edytować. Nowość jest odporna na uszkodzenia dzięki trwałej, silikonowej osłonie, zapewniającej ochronę przed upadkami z wysokości do trzech metrów, a także odporność na wodę i kurz, zgodnie z normą IP65. Co więcej, nabywcy otrzymują również miesięczny dostęp do usługi Adobe Creative Cloud. Ceny dysku zaczynają się od 490 PLN za wersję o pojemności 1 TB. Pierwsze zamówienia będzie można składać wiosną tego roku na SanDisk.com oraz u wybranych sprzedawców.



Karta microSD SanDisk Creator – nośnik o pojemności do 1 TB, który pozwala twórcom bez wysiłku rejestrować oszałamiające nagrania 4K i 5.3K z profesjonalną wydajnością, i błyskawicznie przesyłać pliki dzięki czytnikowi USB-A SanDisk QuickFlow microSD UHS-I Card Reader (sprzedawany oddzielnie). Karta SanDisk Creator microSD jest już dostępna na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w sugerowanej cenie od 79 PLN za 128 GB.



Karta SanDisk Creator SD UHS-II – wysokowydajna karta pamięci, dostępna w wersjach o pojemności do 1 TB, została zaprojektowana z myślą o twórcach, którzy wymagają profesjonalnej jakości rejestrowania obrazów i treści wideo oraz wyjątkowej niezawodności, aby płynnie nagrywać, edytować i publikować swoje treści. Karta SanDisk Creator SD USH-II jest już dostępna na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w sugerowanej cenie od 267 PLN za 128 GB.



Dysk SanDisk Creator Phone – idealny dla twórców pracujących na wielu urządzeniach – dysk jest wyposażony w złącza Lightning oraz USB-C i oferuje do 256 GB pamięci, aby efektywnie zarządzać zdjęciami w wysokiej rozdzielczości, licznymi plikami wideo lub ważnymi dokumentami, i przenosić je wygodnie między urządzeniami. Aplikacja SanDisk Memory Zone na urządzenia mobilne z systemem Android umożliwia z kolei automatyczne tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików. Dysk SanDisk Creator Phone Drive będzie dostępny w lutym na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w cenie 214 PLN za 128 GB.



SanDisk Creator USB-C Flash Drive – wyposażony w uniwersalne złącze USB-C dysk jest przeznaczony dla twórców treści, którzy wymagają wydajności i trwałości, gdziekolwiek się znajdują. Gwarantuje on pojemność do 1 TB i zapewnia wystarczającą ilość miejsca do wygodnego tworzenia treści. Dysk SanDisk Creator USB-C Flash Drive będzie dostępny w lutym na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w cenie od 133 PLN za 256 GB.



Przenośny dysk SanDisk Creator Pro Portable SSD – dostępny w kilku wariantach pojemności aż do 4 TB dysk zapewnia twórcom szybkość, przestrzeń i niezawodność, których potrzebują do realizowania wymagających, kreatywnych zadań. Dzięki potężnej wydajności nośnika NVMe gwarantuje efektywne przesyłanie, edycję i tworzenie kopii zapasowych nieskompresowanego materiału filmowego, plików projektów z wielu kamer i zasobów generowanych przez sztuczną inteligencję. Przenośny dysk SSD SanDisk Creator Pro jest już dostępny na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców detalicznych w cenie od 647 PLN za 1 TB.



Dysk SanDisk Creator Desk Drive – ten zaprojektowany jako kompaktowy hub dla kreatywnych treści dysk SSD do komputerów stacjonarnych zapewnia prędkość odczytu do 4 razy wyższą niż typowy dysk twardy do tego rodzaju urządzeń. Jest wystarczająco szybki, aby spełnić potrzeby przesyłu i tworzenia kopii zapasowych wszelkich projektów. Dysk SanDisk Creator Desk Drive jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w cenie od 1618 PLN za 4 TB.



Ponadczasowy dysk, współczesna kompatybilność

Stworzony specjalnie z myślą o intensywnych zadaniach związanych z przechowywaniem i przesyłaniem plików, SanDisk Extreme PRO Dual Drive z USB-A i USB-C zapewnia doskonałą wydajność. Nowy dysk jest najszybszym rozwiązaniem tego typu – oferując prędkości odczytu do 1000 MB/s i zapisu do 900 MB/s – umożliwia użytkownikom przesłanie filmu 4K (3.97 GB) w mniej niż 10 sekund lub 1000 zdjęć w mniej niż 20 sekund, a także płynne przechodzenie między urządzeniami z portami USB-C i USB-A, takimi jak smartfony, laptopy i tablety. Użytkownik może automatycznie tworzyć kopie zapasowe zdjęć, filmów, muzyki, dokumentów i kontaktów za pomocą aplikacji SanDisk Memory Zone na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Nowy dysk flash SanDisk Extreme PRO Dual Drive będzie dostępny wiosną tego roku na stronie SanDisk.com i u wybranych sprzedawców w cenie od 219 PLN za 256 GB.



Stylowe rozwiązania storage dla fanów Fortnite

Z myślą o graczach i fanach gry Fortnite, SanDisk prezentuje specjalną kolekcję rozwiązań pamięci masowej z kultowymi postaciami. Urządzenia te wprowadzają powiew świeżości do świata sprzętu, łącząc wygodę i pojemność z rozgrywką w Fortnite. Dysk przenośny SSD SanDisk Fortnite Peely Edition pozwala oddać się rozgrywce w Fortnite Battle Royale i przechowywać najlepsze klipy ze swoich bitew na nowym dysku o pojemności do 2 TB i prędkości odczytu do 800 MB/s. Użytkownicy w pakiecie dostaną również unikalny kilof (do odebrania w grze). Dysk wyróżnia się specjalnie zaprojektowanym wzorem Peely na obudowie i jest wystarczająco wytrzymały, by przetrwać Gniew Burzy. Drugim produktem z motywem z Fortnite jest pamięć USB SanDisk Fortnite Peely Edition. Dysk ten zapewnia do 256 GB przestrzeni, umożliwiając graczom wygodne zapisywanie ulubionych screenów i filmów z rozgrywki.



Dysk można już zamawiać na stronie SanDisk.com w cenie 419 PLN za model 1 TB, a pamięć przenośna będzie dostępna w lutym na SanDisk.com oraz u wybranych sprzedawców w cenie 43 PLN za wersję 64 GB.

































źródło: Info Prasowe - Western Digital