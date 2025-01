MSI MEG Vision X AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wyraźnie zaznacza swoją obecność na targach CES 2025. Oprócz komponentów zaprezentował również przełomowe zestawy komputerowe, oparte o sztuczną inteligencję. MEG VISION X AI korzysta ze wszystkich dobrodziejstw najnowszych podzespołów komputerowych, mających bezpośrednie wsparcie dla przetwarzania zadań związanych ze sztuczną inteligencją - zarówno procesorów Intel Core Ultra 2, jak i kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50. Tak zaawansowane komponenty potrzebują również stabilnej, wydajnej i pojemnej pamięci, i z tego też powodu MSI udostępniło w swojej maszynie cztery gniazda RAM DDR5 UDIMM oraz najwyższy standard łączności pamięci masowej - PCIe 5.0.







AI HMI – nowy sposób na kontrolę komputera

Główną cechą pozostaje jednak wbudowany interfejs AI HMI marki MSI, który wraz z 13-calowym, dotykowym ekranem Full HD, głośnikami, mikrofonem i dedykowaną aplikacją AI MSI, redefiniują sposób obsługi komputera. AI HMI potrafi rozpoznać scenariusze użytkowania, chociażby poprzez automatyczne dostosowanie parametrów, a także oferuje praktyczne widżety sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą zatem liczyć nie tylko na swojego personalnego asystenta, ale również na wyższy poziom produktywności, ze względu na możliwość używania obudowy jako dodatkowego ekranu czy sposobu monitorowania parametrów pracy.



Odpowiednie chłodzenie

MSI VISION X AI wykorzystuje nowatorski system chłodzenia, który w pełni sprawdza się przy jednoczesnej obsłudze dużego ekranu dotykowego umieszczonego na froncie obudowy. Wentylatory są bowiem umieszczone na panelu bocznym, uwalniając tym samym wymaganą przestrzeń w głównej komorze. W taki sposób świeże powietrze doprowadzane jest zarówno do elementów płyty głównej, dodatkowo pokrytych aluminiowymi radiatorami Glacier Armor, jak i do karty graficznej i procesora. Cały system chłodzenia jest zoptymalizowany przy pomocy sztucznej inteligencji, mającej za zadanie dynamicznie zmieniać prędkość obrotową wentylatorów do utrzymania optymalnych warunków pracy podzespołów – nawet dysku SSD.



Nowoczesna łączność

Nowoczesność to nie tylko najwydajniejsze i najnowsze podzespoły. To również integracja z systemem sztucznej inteligencji. MSI doskonale sobie zdaje z tego sprawę, dlatego komputery MEG VISION X wykorzystują łączność Wi-Fi 7, oferującą znacznie wyższe transfery w porównaniu do chociażby naprawdę szybkiego Wi-Fi 6E – aż 5.8 Gbps.











źródło: Info Prasowe - MSI