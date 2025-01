HONOR Magic7 Lite - nowy smartfon na 2025 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dziś, że już niebawem do sprzedaży trafi HONOR Magic7 Lite, czyli pierwszy produkt z serii Magic7 w Polsce. Urządzenie wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością, długim czasem pracy na baterii, wysokiej jakości wyświetlaczem oraz zaawansowanymi funkcjami AI. HONOR Magic7 Lite ma niezwykle wytrzymałą, krzemowo-węglową baterię o pojemności 6600 mAh, która zapewnia długi czas pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nieprzerwanym działaniem urządzenia, pozwalającym na nawet 48 godzin słuchania muzyki oraz ponad 25 godzin oglądania filmów na jednym ładowaniu.







Lepszą wytrzymałość baterii gwarantuje powłoka Armour-level Protective oraz specjalna warstwa bezpieczeństwa, która została zintegrowana z Systemem Zarządzania Energią. HONOR Magic7 Lite potrafi odizolować elektrody w ekstremalnych warunkach, a dzięki monitorowaniu temperatury w wielu różnych punktach bateria będzie niezawodnie działać nawet w skrajnych temperaturach od -30°C do 55°C. Umożliwia to wykonywanie rozmów telefonicznych przy -30°C przez 20 godzin, a przy temperaturze 55°C nawet do 30 godzin. Dodatkowo, sztuczna inteligencja optymalizuje zużycie energii, umożliwiając podtrzymanie połączenia głosowego do 50 minut, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 2%. HONOR Magic7 Lite obsługuje również szybkie, przewodowe ładowanie HONOR SuperCharge o mocy 66 W oraz zaawansowany system bezpiecznego ładowania, który w mgnieniu oka przywraca energię smartfonowi.



Wysokiej jakości wyświetlacz

Pierwszy tegoroczny smartfon od marki HONOR jest wyposażony w nowej generacji wyświetlacz HONOR Anti-Drop Display, który zapewnia odporność na upadki z wysokości do 2 metrów. Wyjątkowe zabezpieczenie przed uderzeniami gwarantują szkło hartowane, osłona ochronna oraz rogi urządzenia zaprojektowane na bazie krzywej Béziera. W porównaniu do swojego poprzednika, HONOR Magic7 Lite oferuje aż o 166% większą niezawodność. Smartfon wyróżnia się także trójwarstwową wodoodporną strukturą oraz certyfikatem IP64, zapewniającym odporność na wodę oraz kurz. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania poprzez zanurzenie w wodzie na głębokości 25 cm przez 5 minut. Magic7 Lite można bezproblemowo obsługiwać mokrymi czy tłustymi rękoma, co czyni go niezawodnym towarzyszem każdej przygody.



HONOR Magic7 Lite jest wyposażony w 6.78-calowy wyświetlacz OLED5, który obsługuje 1.07 miliarda kolorów i rozdzielczość 1.5K6. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz zapewnia on płynny obraz i lepszą responsywność. Dodatkowo, jego szczytowa jasność HDR wynosi aż 4000 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Najnowszy smartfon marki HONOR pozwala na komfortowe oglądanie treści dzięki funkcjom takim jak przyciemnianie ekranu PWM 3840 Hz, Circadian Night Display i automatyczne dostosowanie jasności.



Aparat napędzany przez AI

Najnowszy smartfon firmy HONOR został wyposażony w aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 MP z matrycą o rozmiarze 1/1.67. Dzięki wykorzystaniu technologii łączenia pikseli 9 w 1, która odpowiada rozmiarowi piksela 1.92 μm, Magic7 Lite poradzi sobie doskonale poradzi sobie w każdych warunkach oświetleniowych. Smartfon oferuje także 3-krotny, bezstratny zoom oraz trzy tryby portretowe (1x portret w naturalnym otoczeniu, 2x portret nastrojowy i 3x portret z bliska). Główny aparat HONOR Magic7 Lite ma wbudowaną optyczną stabilizację obrazu, która skutecznie redukuje rozmycia i drgania. Co więcej, smartfon wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawniania wykonywanych fotografii a funkcje takie jak wykrywanie ruchu AI i gumka AI poprawiają jakość obrazu i pomagają w edycji zdjęć na urządzeniu.



Najnowszy HONOR Magic7 Lite waży zaledwie 189 g i posiada 7.98 mm grubości zachowując ultrasmukłą konstrukcję, a jego tytanowe wykończenie nadaje mu wyjątkowy wygląd. Smartfon działa na systemie MagicOS 8.0, który został oparty o Androida 14. Dodatkowo urządzenie ma wiele funkcji związanych ze sztuczną inteligencją takich jak Magiczna Kapsuła czy Magiczny Portal.



Cena i dostępność

HONOR Magic7 Lite będzie dostępny w dwóch różnych wersjach kolorystycznych: fioletowej oraz czarnej. Model ten trafi do sprzedaży w Polsce już 15 stycznia, w 2 wariantach pamięci : 8GB +256 GB oraz 8GB+512GB , odpowiednio w cenach 1599 PLN oraz 1799 PLN. W okresie od 15 stycznia do 16 marca marka HONOR rzuca wyzwanie wytrzymałości z dodatkową 180-dniową ochroną ekranu . W zależności od kanału sprzedaży, z okazji premiery modelu HONOR Magic 7 Lite można znaleźć również dodatkowe oferty takie jak między innymi słuchawki HONOR Earbuds X6.

































źródło: Info Prasowe - HONOR