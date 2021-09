Nowe słuchawki Bose QuietComfort 45

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już dziś marka Bose przedstawia nowe słuchawki QuietComfort 45, które zastępują legendarny model QuietComfort 35 II, z udoskonaloną redukcją szumów, która zapewnia natychmiastową ciszę niezależnie od miejsca. Zostały one wyposażone w nowy tryb AWARE, pozwalający na dopuszczenie części dźwięków pochodzących z otoczenia oraz lepszą izolację głosu, ułatwiającą prowadzenie rozmów. Czas pracy słuchawek po jednorazowym naładowaniu baterii wynosi aż 24 godziny. QuietComfort 45 zachowuje cechy charakterystyczne swojego poprzednika, czyli niesamowitą jakość dźwięku, stabilność i wygodę użytkowania przez cały dzień, intuicyjne sterowanie oraz solidność połączenia. Jest to aktualizacja kultowego projektu, który uczynił QC jednym z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń audio do codziennego użytku w historii.







2 tryby – QUIET i AWARE

Słuchawki Bose QuietComfort 45 mają tylko dwa ustawienia, oba uzyskane dzięki udoskonalonemu systemowi aktywnej redukcji szumów i nowym podzespołom elektronicznym. W trybie QUIET mikrofony wewnątrz i na zewnątrz nauszników łączą się z opatentowanym układem cyfrowym, aby wykrywać, mierzyć i reagować na więcej niechcianych dźwięków w zakresie częstotliwości średnich — tych, które zwykle można znaleźć w pociągach podmiejskich, zatłoczonych biurach i kawiarniach. Redukcja szumów Bose aktywuje się w ułamku milisekundy, aby zapewnić całkowite wyciszenie lub możliwość delektowania się muzyką, podcastami lub filmami z realistyczną czystością dźwięku i odwzorowaniem szczegółów, bez rozpraszania uwagi. W trybie AWARE słuchawki QC45 pozwalają na dopuszczenie pełni dźwięków pochodzących z otoczenia. Wszystko ponownie jest słyszalne – tak samo naturalnie, wyraźnie i płynnie – bez konieczności ich zdejmowania.



Izolacja głosu ułatwiająca konwersacje — niezależnie od miejsca

Podczas rozmów telefonicznych i wydawania komend głosowych, posiadacze QC45 mogą korzystać z systemu redukcji szumów. Matryca formująca wiązkę izoluje głos, podczas gdy matryca odrzucająca tłumi i blokuje słyszalne zakłócenia wokół nich - takie jak młynek do kawy lub szczekanie psa - przed wychwyceniem i przekazaniem do kogokolwiek, z kim prowadzona jest rozmowa. Oznacza to, że przyjaciele, rodzina, współpracownicy i osobiści asystenci mogą usłyszeć, co się do nich mówi. Otwiera to drogę do bardziej produktywnych spotkań w aplikacji Zoom, angażujących rozmów wideo i dokładniejszych reakcji asystentów głosowych na wszystkie polecenia - od dyktowania tekstu, przez uzyskiwanie wskazówek, po sterowanie inteligentnym domem.



Powrót ikonicznego designu

QC45 bazuje na ikonicznym wyglądzie swojego poprzednika, zachowując wszystkie elementy konstrukcyjne, które zapewniły mu rozpoznawalność i pozycję klasyka, utrzymując jednocześnie komfort i stabilność na najwyższym poziomie. Plisy i wgłębienia zostały usunięte z miękkich materiałów, szczeliny między elementami zastąpiono płynnymi przejściami, a słuchawki są trwałe, lekkie i składają się na płasko, aby przechowywać je w dołączonym do zestawu, kompaktowym futerale. Oba ponadczasowe warianty kolorystyczne słuchawek QC45 - Triple Black i White Smoke, charakteryzuje piękne, matowe wykończenie. Uzupełniają one portfolio słuchawek Bose wyposażonych w redukcję szumów, dołączając do modeli QC Earbuds i Noise Cancelling Headphones 700.



Intuicyjność przycisków, funkcja Multi-point i technologia SimpleSync z Bose Soundbar

Słuchawki Bose QuietComfort 45 są praktyczne, a dzięki intuicyjnym elementom sterującym ich obsługa jest bardzo prosta. Na prawej muszli znajdują się cztery przyciski: zwiększania i zmniejszania głośności, zasilania i parowania Bluetooth, a także jeden do najczęściej używanych zadań - odbierania i kończenia połączeń, odtwarzania i wstrzymywania muzyki oraz dostępu do natywnych funkcji VPA. Na lewej muszli znajduje się kolejny przycisk służący do przełączania trybów oraz wyciszania mikrofonu podczas rozmów. Aplikacja Bose Music oferuje dodatkową pomoc w konfiguracji i użytkowaniu, w tym w zakresie połączeń Multi-point obsługiwanych przez Bluetooth 5.1 dla urządzeń z systemami iOS i Android, a także funkcję Bose SimpleSync umożliwiającą parowanie głośnika QC45 ze głośnikami Bose Soundbar dla maksimum prywatnego doświadczenia podczas oglądania filmów.



24-godzinny czas pracy akumulatora, ładowanie za pomocą USB-C

Czas pracy słuchawek QC45 po jednorazowym naładowaniu wynosi 24 godziny co sprawia, że przetrwają najdłuższe dostępne loty samolotem, 20 rozmów konferencyjnych czy całonocną naukę z zapasem czasu. Teraz ładowane są przez USB-C: słuchawki będą w pełni naładowane w dwie i pół godziny. Po zaledwie 15 minutach, będą pracowały przez 3 godziny.



Słuchawki Bose QuietComfort 45 będą dostępne od 30 września w cenie 1599 PLN, a zamówienia w przedsprzedaży rozpoczną się już 1 września na stronie Bose.pl i u wybranych sprzedawców.

































Źródło: Info Prasowe / BOSE