iiyama G-Master - nowe zakrzywione monitory dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

iiyama, jeden z liderów rynku monitorów, rozszerzyła swoją ofertę o dwa nowe modele skierowane do wymagających graczy. Tym samym firma wzbogaca portfolio o kolejne urządzenia wyposażone w zakrzywione matryce VA, charakteryzujące się wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji. Obie nowości należą do klanu Red Eagle i posiadają niemal identyczną specyfikację, gdyż różnica sprowadza się do odmiennej podstawy. Monitory wyposażono w wyświetlacze o długiej przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli). Jedną z ich najważniejszych zalet jest wysoka częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie aż 165 Hz, co pozwala cieszyć się płynnym obrazem nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Jest to doskonała propozycja dla graczy preferujących szybkie sieciowe shootery nastawione na rywalizację.







Dzięki zakrzywionej matrycy G-Master G2766HSU-B1 i GB2766HSU-B1 pozwalają na głębsze zanurzenie w grze, a promień zakrzywienia 1500R, inspirowany krzywizną ludzkiego oka, gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne w czasie rozgrywki. Panel VA zapewnia z kolei doskonały współczynnik kontrastu i głęboką czerń, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są dobrze widoczne. Gracze na pewno docenią też niski czas reakcji na poziomie zaledwie 1 ms (MPRT), współczynnik ten jest kluczowy dla każdej rozgrywki, bo dzięki niemu obraz zawsze pozostaje ostry, nawet w trakcie najbardziej dynamicznych scen.



Nowości iiyama pochwalić mogą się także wsparciem dla FreeSync Premium, co oznacza, że gwarantują redukcję opóźnień i obsługują technologię LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo monitory wspierają technologię HDR. Nie zabrakło także specjalnych predefiniowanych trybów obrazu dla graczy, a funkcja Black Tuner zapewnia przewagę nad rywalami i możliwość dostrzeżenia najdrobniejszych szczegółów. Obie nowości z klanu Red Eagle posiadają wbudowane głośniki stereo o mocy 2 W.



Podstawa modelu G-Master G2766HSU-B1 Red Eagle pozwala na regulację kąta nachylenia ekranu, natomiast G-Master GB2766HSU-B1 Red Eagle umożliwia również regulację wysokości. Są to monitory, które sprawdzą się nie tylko w grach, ale i do oglądania filmów, gdzie docenimy duży ekran i głęboką czerń matrycy VA.



Sugerowana cena G-Master G2766HSU-B1 Red Eagle wynosi 999 PLN, a G-Master GB2766HSU-B1 Red Eagle 1099 PLN. Oba nowe modele powinny być dostępne u autoryzowanych partnerów iiyama.