PNY XLR8 Gaming Low Profile DDR4

PNY rozszerza swoją linie pamięci DDR4 z serii XLR8 Gaming o niskoprofilowe kości 2666MHz, 3200MHz i 3600MHz. Nowe moduły oferują taką samą wydajność jak pozostałe modele XLR8, ale zostały stworzone z myślą o komputerach, w których przestrzeń jest na wagę złota. Aluminiowe rozpraszacze ciepła, w które wyposażone są nowe moduły pamięci, oferują bardzo dobrą wydajność termiczną, a przy tym są kompatybilne z komputerami o ograniczonej przestrzeni wewnątrz obudowy, w których użycie zwykłych kości RAM może być problematyczne. Kości XLR8 Gaming Low Profile DDR4 oferują największą ilość miejsca spośród wszystkich podkręconych pamięci z tej linii. Ich wysokość to zaledwie 32 milimetry.







Poznaj korzyści płynące z modernizacji swojego komputera o nową pamięć i zmaksymalizuj jego wydajność. Świeżo ogłoszona niskoprofilowa pamięć oferuje szeroki zakres częstotliwości i opcji gęstości dla optymalnej kompatybilności. Zwiększ czas reakcji systemu, popraw możliwości pracy wielozadaniowej i ogólną wydajność.



Dzięki zgodności z Intel XMP 2.0 ekstremalne osiągi są łatwe do osiągnięcia, co sprawia, że niskoprofilowa pamięć XLR8 Gaming DDR4 to idealny wybór dla entuzjastów overclockingu i graczy. Zamiast bezpośredniego podkręcania poprzez skomplikowane ustawienia w BIOS-ie skorzystaj z możliwości bezproblemowego podkręcania, jakie daje XMP 2.0.





Specyfikacja:

Wysokość modułów: 32mm

Chłodzenie: Zintegrowany aluminiowy radiator

Częstotliwość: 2666MHz (PC4-21300)

CAS: 16

Napięcie: 1.2V

Częstotliwość: 3200MHz (PC4-25600)

CAS: 16

Napięcie: 1.35V

Częstotliwość: 3600MHz (PC4-28800)

CAS: 18

Napięcie: 1.35V

























Źródło: Info Prasowe / PNY