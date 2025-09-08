Nowe smartfony Motorola edge i moto g

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas towarzyszącego targom IFA 2025 wydarzenia Lenovo Innovation World, Motorola zaprezentowała smartfonowe nowości z serii edge oraz moto g. Wśród nowych urządzeń użytkownicy mogą znaleźć model, który odpowiada ich potrzebom, stylowi życia i pasjom: począwszy od motoroli edge 60 neo o kompaktowej konstrukcji z solidnym systemem aparatów, aż po duży wyświetlacz w niedrogim moto g06 i niezwykle pojemną baterię w moto g06 power. Osoby poszukujące komfortu w przystępnej cenie powinny zwrócić uwagę na niedrogie modele motorola moto g06 power i moto g06. Oba urządzenia oferują największy wyświetlacz w historii serii moto g — 6.88” LCD HD+ z jasnością do 600 nitów i funkcją Water Touch, która pozwala korzystać z ekranu nawet mokrymi palcami.







Moto g06 power wyróżnia się niezwykle pojemną baterią 7000 mAh, która wystarcza na ponad dwa i pół dnia pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Bateria zachowuje ponad 80% pojemności nawet po 1000 cykli ładowania, dzięki czemu urządzenie bardzo długo pozostanie niezawodne i utrzyma swój rekordowy czas pracy.



Sercem obu modeli jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Extreme o wydajności wystarczającej do codziennego, komfortowego korzystania ze smartfona. Model moto g06 power, który trafi do sprzedaży w Polsce, dostępny będzie na naszym rynku w wariancie 4 GB RAM (z funkcją rozszerzenia do 12 GB dzięki RAM Boost) oraz z 64 GB pamięci wewnętrznej — wspiera jednak karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Warto zwrócić uwagę, że pomimo dużego ekranu i bardzo pojemnej baterii, smartfon ma tylko 8.82 mm grubości i waży 220 g.



Nowe smartfony posiadają głośniki stereo z Dolby Atmos i Bass Boost, które gwarantują mocny, przestrzenny dźwięk. Aparat główny 50 Mpx wspierany sztuczną inteligencją zapewnia wyraźne zdjęcia w każdych warunkach, a przedni aparat 8 Mpx sprawdzi się do selfie i rozmów wideo.



Design nowych moto g łączy styl i funkcjonalność: obudowy w kolorach Pantone są wykończone wysokiej jakości tworzywem, które nie łapie odcisków palców — do smartfonów dodawane jest także etui. Klasa ochrony IP64 zabezpiecza urządzenia przed kurzem i przypadkowym zalaniem. Wyświetlacz chroniony jest natomiast szkłem Corning Gorilla Glass 3. Jeśli chodzi o dostępne kolory, wariant moto g06 power (4/64 GB), który trafi do Polski, będzie oferowany w kolorach: niebieskim (PANTONE Tapestry) oraz oliwkowym (PANTONE Laurel Oak).



Zarówno moto g06 oraz moto g06 power obsługują nową funkcję Google „Zaznacz, aby wyszukać”, która umożliwia szybkie wyszukiwanie i planowanie bez przełączania aplikacji. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają dodawanie efektów studyjnych do portretów i zdjęć nocnych, co pozwala na bezproblemową realizację kreatywnej wizji.





motorola edge 60 neo — niewielki smartfon o dużych możliwościach

Motorola edge 60 neo to najlżejszy smartfon w swojej klasie, który wzorując się na bardzo dobrze przyjętym modelu edge 50 neo z ubiegłego roku, będzie znakomitym wyborem dla osób szukających wygodnej, kompaktowej alternatywy. Przekątna ekranu mniejsza niż rynkowy standard i smukła konstrukcja sprawiają, że edge 60 neo zmieści się w każdej kieszeni. Certyfikat MIL-STD-810H, ochrona IP69 oraz IP68 i szkło Gorilla Glass 7i gwarantują niezawodność nowego neo praktycznie w każdych warunkach. Wyświetlacz pOLED 6.36” o jasności do 3000 nitów — wyjątkowej w tej klasie — wyróżnia się niezwykle wąskimi ramkami.



Mocną stroną edge 60 neo są jego możliwości fotograficzne. Ten niewielki smartfon posiada oddzielny teleobiektyw. System aparatów jest kompletny i obejmuje:

· główny moduł 50 Mpx Sony LYTIA 700C z OIS,

· ultraszerokokątny moduł (z trybem makro) 13 Mpx,

· teleobiektyw 10 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym,

· przedni aparat 32 Mpx.



Funkcje oparte na moto ai zwiększają precyzję i kreatywność zdjęć: Photo Enhancement Engine poprawia szczegóły i kolory, tryb portretowy oferuje 4 ogniskowe i regulowane bokeh, a adaptacyjna stabilizacja zapewnia płynność nagrań wideo 4K. Smartfon wyposażono także w inteligentnego asystenta moto ai, który wspiera codzienne zadania: od sugestii kolejnych kroków na podstawie zawartości ekranu, po generowanie grafik w Image Studio. Użytkownicy mogą też korzystać z bogatej oferty wsparcia AI od zewnętrznych partnerów.



Sprzętowo motorola edge 60 neo bazuje na procesorze MediaTek Dimensity 7400, a dostępne warianty pojemnościowe obejmują: 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Wytrzymała bateria 5000 mAh zapewnia do 44 godzin pracy na jednym ładowaniu, ale dzięki technologii TurboPower 68 W można zyskać energię na cały dzień pracy już po 7 minutach ładowania. Dodatkowym udogodnieniem jest ładowanie bezprzewodowe 15 W. Smartfon debiutuje w trzech wyjątkowych kolorach Pantone: Frostbite, Poinciana i Grisaille.



Dostępność nowych modeli w Polsce

Spośród zaprezentowanych w trakcie targów IFA 2025 nowości marki Motorola dla naszego kraju obecnie potwierdzona została dostępność modelu moto g06 power, wyróżniającego się ogromną baterią 7000 mAh. Sprzedaż smartfona motorola moto g06 power (4/64 GB) w Polsce wystartuje wkrótce, o czym będziemy na bieżąco informować.



































