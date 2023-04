Nowe smartfony realme zadebiutują w Chinach już 10 maja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme potwierdza oficjalną datę premiery swoich najnowszych produktów. Smartfony realme 11 Pro 5G oraz realme 11 Pro+ 5G zostaną zaprezentowane w Chinach 10 maja. Nowe telefony marki zostały zaprojektowane we współpracy z Matteo Menottim – projektantem, który odpowiadał za wzornictwo w marce Gucci. Modele z serii 11 Pro charakteryzują się nowoczesnym, a jednocześnie eleganckim designem. Tylna obudowa smartfonów pokryta jest unikalnym materiałem, fakturą nawiązująca do skórki owoców liczi. Dla Menottiego inspirację podczas tworzenia projektu stanowił Mediolan - miasto, w którym króluje moda i w którym projektant dorastał.







Wraz ze studiem projektowym realme, Menotti wprowadza do serii 11 Pro od realme tekstury, nadruki i kunszt designerski, które zwykle widuje się w produktach klasy premium. Poza plecami wykonanymi z najwyższej jakości materiału w serii realme 11 Pro zastosowano także technikę szwów 3D oraz pierwszą w branży teksturę tkaną 3D, które zapewniają komfortowe i pewne trzymanie telefonu w dłoni.



Smartfony będą dostępne w trzech kolorach: Oasis Green, Astral Black oraz Sunrise Beige (cen jeszcze nie podano).











Źródło: Info Prasowe / realme