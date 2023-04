Razer BlackShark V2 Pro 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer z dumą zaprezentował dzisiaj unowocześnioną wersję swojego najpopularniejszego zestawu słuchawkowego do esportu - BlackShark V2 Pro. Ten najlepszy bezprzewodowy headset jest zoptymalizowany z myślą o wydajności osiągniętej dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań audio, poprawionemu komfortowi użytkowania i ultraszybkiej łączności. Headset jest wyposażony w nowy innowacyjny mikrofon szerokopasmowy Razer HyperClear Super, wbudowane profile FPS dostrojone do potrzeb użytkownika, 70-godzinną żywotność baterii, możliwość ładowania za pośrednictwem USB typu C, łączność Bluetooth i wiele więcej.







Udoskonalony BlackShark V2 Pro 2023 został zaprojektowany we współpracy z niektórymi z najlepszych graczy esportowych na świecie, takimi jak Hakis (Alliance), Shotzzy (OpTic Gaming), Dexter (MOUZ), Refsgaard (Ninjas in Pyjamas) i Stax (DRX).



Mikrofon szerokopasmowy Razer HyperClear Super

Zespół Razera postanowił wprowadzić kolejne innowacje do nagradzanych wcześniej funkcji. Dotyczy to na przykład nowego szerokopasmowego mikrofonu HyperClear Super, który teraz zapewnia głos o wysokiej rozdzielczości i profesjonalnej jakości. Ten nowej generacji odłączany mikrofon wychwytuje zdumiewający poziom szczegółów głosów graczy dzięki szerszemu zakresowi częstotliwości dźwięku. Jego możliwości wykraczają poza oczekiwania jakie stawia się wobec osiągów bezprzewodowych mikrofonów słuchawkowych. W rezultacie każda rozmowa z członkami drużyny jest wyraźna, bogata i naturalna.



Profesjonalnie dostrojone profile dźwiękowe do gier FPS

Słuchawki są doskonale dostrojone dzięki współpracy z niektórymi z najlepszych esportowców na świecie. Gracze mogą teraz cieszyć się dźwiękiem niczym zawodowcy, dzięki profilom dźwiękowym FPS na zestawie słuchawkowym. Profile dostarczają maksimum informacji koniecznych do tego, aby uzyskać przewagę nad rywalami. Gracze mogą bez wysiłku dostosować wiele profili za pośrednictwem Razer Synapse, zapisywać je bezpośrednio na zestawie słuchawkowym i być gotowym do osiągania doskonałych wyników podczas podróży bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.



70 godzin pracy na baterii dzięki ładowaniu typu C

Dzięki ponad trzykrotnie dłuższej żywotności baterii niż w poprzedniej wersji, BlackShark V2 Pro 2023 zapewnia nawet do 70 godzin grania i 6 godzin pracy na baterii po zaledwie 15-minutowym ładowaniu za pomocą złącza typu C. Gracze mogą teraz cieszyć się nieprzerwaną rozgrywką przez wiele dni z minimalnym czasem przestoju koniecznym na ładowanie.



Udoskonalona konstrukcja i niezawodny komfort użytkowania

Zestaw słuchawkowy zapewnia niezrównany komfort użytkowania, który stanowi fundament linii BlackShark. Urządzenie jest nadal wyposażone w izolujące od hałasu nauszniki wypełnione ultra miękką pianką z pamięcią kształtu, zapewniające nieprzerwane skupienie na rozgrywce i komfort użytkowania przez wiele godzin. Zamknięte nauszniki idealnie uszczelniają i blokują rozpraszające dźwięki z zewnątrz, a oddychający materiał zapewnia optymalny komfort podczas rozgrywki. Dodatkowo, jeszcze większy komfort i wytrzymałość zapewniają graczom dopracowana siła docisku, wzmocniony stalowy pałąk oraz suwaki.



Wiodące w branży ulepszone funkcje

BlackShark V2 Pro jest wyposażony specjalnie zaprojektowane najnowocześniejsze 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium, znane z innych flagowych zestawów słuchawkowych Razera. Dzięki połączeniu pokrytych tytanem membran z doskonale dostrojonymi profilami audio, gracze mogą cieszyć się czystszym, bardziej szczegółowym dźwiękiem podczas rywalizacji. Zestaw słuchawkowy korzysta również z technologii HyperSpeed Wireless, wiodącemu w branży połączeniu bezprzewodowemu 2.4 GHz, które zapewnia wysokie osiągi, niskie opóźnienia i dźwięk idealnie zsynchronizowany z grą. W zestawie znajduje się również specjalny przedłużacz USB dla większej wygody i wzmocnienia stabilności sieci bezprzewodowej. Teraz, dzięki wprowadzeniu Bluetooth i sterowania Razer SmartSwitch na urządzeniu, gracze mogą płynnie przełączać się między połączeniem 2,4 GHz lub Bluetooth na swoim zestawie słuchawkowym.



Sugerowana cena detaliczna, to 229.99 €uro, a słuchawki możemy zamawiać w Razer.com, sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców.





























Źródło: Info Prasowe / Razer