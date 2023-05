Netatmo od teraz kompatybilne z Google Home

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Netatmo informuje, że do ich gamy produktów kompatybilnych z Google Home dołączają kolejne urządzenia - Inteligentny Czujnik Dymu oraz Inteligentny Czujnik Tlenku Węgla. To sprawia, że mogą teraz współpracować ze wszystkimi trzema najważniejszymi rozwiązaniami komunikacji głosowej: Alexa, Apple Home i Google Home. Użytkownicy Google Home mogą teraz skorzystać z funkcji głosowego sterowania i np. wyzwolić próbny alarm czy dezaktywować fałszywy wywołany np. przez przypalony obiad. W przypadku zagrożenia Asystent Google powiadomi użytkownika, w którym pomieszczeniu w jego domu wykryto dym lub tlenek węgla.







Szybka i łatwa instalacja

Oba czujniki Netatmo działają bezprzewodowo i są szybkie w instalacji. Wystarczy przykręcić je do sufitu w przypadku czujnika dymu i do ściany w przypadku czujnika tlenku węgla, przestrzegając środków ostrożności i zalecanych wytycznych, które znajdują się w instrukcji. Następnie należy połączyć je z siecią Wi-Fi oraz aplikacją Home + Security, co pozwala na natychmiastowe otrzymywanie informacji z urządzeń. Zaleca się, aby czujniki umieszczać w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia wytwarzające spaliny, np. piece, kotły, kominki czy kuchenki gazowe. W przypadku sensorów dymu zaleca się zainstalowanie co najmniej jednego na piętro, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze, wystarczająco daleko od bezpośrednich źródeł dymu, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia alarmu.



Ochrona całą dobę

Żywotność baterii w obu urządzeniach to aż 10 lat ciągłej pracy, bez konieczności wymiany baterii. Za pośrednictwem aplikacji użytkownik jest informowany o aktualnym poziomie szkodliwego tlenku węgla lub wykryciu dymu. W przypadku przekroczenia bezpiecznego limitu, natychmiastowo wysyłane jest powiadomienie na smartfon oraz uruchamiany jest alarm, nawet kiedy nikogo nie ma w domu. Inteligentny Oba czujniki zostały wyposażone w syrenę alarmową emitującą dźwięk na poziomie 85 dB.



Gwarancja niezawodności

W aplikacji użytkownik może sprawdzić poziom eksploatacji czujników, a niezawodność gwarantuje funkcja Auto-Testu. Jest ona odpowiedzialna za monitorowanie stanu baterii, połączenia Wi-Fi oraz poziomu zużycia detektora. Możliwe jest również wywołanie alarmu na żądanie, w celu sprawdzenia poprawności działania syreny. Sugeruje się, aby sprawdzać wszystkie parametry urządzenia co najmniej raz w roku. Czujnik również samoistnie informuje o zbliżającym się końcu żywotności detektora. Po osiągnięciu limitu użyteczności, konieczna jest wymiana urządzenia na nowe.



Cena i dostępność

Inteligentny Czujnik Czadu Netatmo oraz Inteligentny Czujnik Tlenku węgla dostępne jest w cenie 469.99 PLN za urządzenie, na stronie netatmo.pl. Aplikacja Netatmo Home + Security jest darmowa i kompatybilna z urządzeniami z systemami iOS 15 i nowszymi oraz Android 5.0 i nowszymi.





















Źródło: Info Prasowe / Netatmo