Nowe stylowe i funkcjonalne obudowy w ofercie MSI

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Nowe obudowy z serii MAG FORGE 100 obejmują modele: MAG FORGE M100R oraz MAG FORGE 100A. To obudowy typu micro-ATX, które charakteryzują się stylową konstrukcją i pomimo niewielkich rozmiarów oferują użytkownikom wyjątkowo duże możliwościami. Obudowy z serii MAG FORGE M100 zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym chłodzeniu, dlatego można w nich zamontować do 6 wentylatorów, a przedni panel z drobnej siatki pozwala na swobodny przepływ powietrza do wnętrza obudowy, zapewniając tym samym najlepsze warunki chłodzenia systemu. Na górnych otworach wentylacyjnych obudowy znajduje się też mocowany magnetycznie filtr przeciwpyłowy, który chroni wnętrze przed kurzem.



MAG FORGE M100R oferuje fabrycznie zainstalowane 120 mm wentylatory, 3 na froncie i jeden z tyłu obudowy, wszystkie w standardzie ARGB. W MAG FORGE 100A znajdziemy taką samą liczbę wentylatorów w zestawie, ale w standardzie Auto-RGB. Jeśli chodzi o pozostałe różnice, to wariant MAG FORGE M100R otrzymał boczny panel wykonany z hartowanego szkła, a MAG FORGE 100A z akrylu - pozostałe elementy w obu przypadkach wykonane są z trwałego tworzywa ABS oraz stali SPCC. W przedniej części obudów oprócz włącznika i przycisku reset znalazły się wyjście na mikrofon i słuchawki (2x minijack 3.5 mm), dwa porty USB 2.0, pojedynczy USB 3.2 Gen 1 oraz przełącznik podświetlenia.



Źródło: MSI

Sugerowana cena producenta za MAG FORGE M100R wynosi 299 zł, a za MAG FORGE M100A 249 zł.Nowe obudowy z serii MAG FORGE 100 obejmują modele: MAG FORGE M100R oraz MAG FORGE 100A. To obudowy typu micro-ATX, które charakteryzują się stylową konstrukcją i pomimo niewielkich rozmiarów oferują użytkownikom wyjątkowo duże możliwościami. Obudowy z serii MAG FORGE M100 zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym chłodzeniu, dlatego można w nich zamontować do 6 wentylatorów, a przedni panel z drobnej siatki pozwala na swobodny przepływ powietrza do wnętrza obudowy, zapewniając tym samym najlepsze warunki chłodzenia systemu. Na górnych otworach wentylacyjnych obudowy znajduje się też mocowany magnetycznie filtr przeciwpyłowy, który chroni wnętrze przed kurzem.MAG FORGE M100R oferuje fabrycznie zainstalowane 120 mm wentylatory, 3 na froncie i jeden z tyłu obudowy, wszystkie w standardzie ARGB. W MAG FORGE 100A znajdziemy taką samą liczbę wentylatorów w zestawie, ale w standardzie Auto-RGB. Jeśli chodzi o pozostałe różnice, to wariant MAG FORGE M100R otrzymał boczny panel wykonany z hartowanego szkła, a MAG FORGE 100A z akrylu - pozostałe elementy w obu przypadkach wykonane są z trwałego tworzywa ABS oraz stali SPCC. W przedniej części obudów oprócz włącznika i przycisku reset znalazły się wyjście na mikrofon i słuchawki (2x minijack 3.5 mm), dwa porty USB 2.0, pojedynczy USB 3.2 Gen 1 oraz przełącznik podświetlenia.Sugerowana cena producenta za MAG FORGE M100R wynosi 299 zł, a za MAG FORGE M100A 249 zł.MPG GUNGNIR 111R, czyli najnowszy przedstawiciel serii MPG GUNGNIR 110, to uosobienie wysokich standardów w obudowie typu mid-tower z obsługą formatu ATX. Produkt zaprojektowany został z myślą o wszechstronności i wydajności, a co za tym idzie wykonany z wysokiej jakości materiałów. MPG GUNGNIR 111R oferuje synergię z ekosystemem MSI, obejmującym karty graficzne i chłodzenie, poprzez podłączenie obudowy do portu USB typu C na płycie głównej. Ten model również otrzymał przycisk Insta-Light Loop, pozwalający na kontrolowanie profilów podświetlenia.MPG GUNGNIR 111R oferuje zoptymalizowany przepływ powietrza, w tym przewiewny przedni panel z filtrem przeciwpyłowym czy możliwość instalacji 6 wentylatorów (4 w rozmiarze 120 mm z obsługą podświetlenia ARGB są montowane fabrycznie). W górnej części znajduje się filtr przeciwpyłowy, który w razie potrzeby można łatwo zdjąć i wyczyścić (magnetyczny system).Za sprawą bocznego panelu wykonanego z hartowanego szkła MPG GUNGNIR 111R odsłania arsenał naszego PC - wystarczy uzbroić komputer w chłodzenie cieczą, płytę główną i kartę graficzną MSI, aby poczuć moc i cieszyć się spójną kompozycją podzespołów. Przedni panel I/O wyposażony jest w dwa porty USB 3.2 Gen 1, pojedynczy USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz podwójne wyjście audio minijack 3,5 mm na słuchawki i mikrofon.Sugerowana cena producenta za MPG GUNGNIR 111R wynosi 499 zł.