Nowe telewizory LG NanoCell 2020

Od maja firma LG wprowadza do Polski najnowsze telewizory z linii NanoCell. Dzięki innowacyjnej technologii pozwalającej na wyświetlanie niezwykle realistycznych kolorów, zaawansowanemu procesorowi podwyższającemu jakość obrazu i dźwięku, a także nowym trybom filmowym, dostarczają one niezrównanych doznań filmowych. Na polski rynek trafia właśnie 6 nowych serii modeli LG NanoCell. W tegorocznych telewizorach LG NanoCell zastosowano tryb Filmmaker Mode. Moduł ten wyłącza wszystkie funkcje, które wygładzają ruch czy zmieniają kolorystykę, aby widz mógł obejrzeć film w pełni zgodny z wizją reżysera i autora zdjęć.







Nowością w kwestii obrazu jest funkcja Dolby Vision IQ, która zwiększa listę korzyści oferowanych przez standard Dolby Vision, wychodząc poza benefity związane z HDR. Dolby Vision IQ inteligentnie dostosowuje kontrast do warunków oświetleniowych pomieszczenia oraz wyświetlanych treści, aby zapewnić widzom jak najlepszą jakość obrazu oraz komfort oglądania. Standard Dolby Atmos dopełni natomiast efekty wizualne niezwykle realistycznym, przestrzennym dźwiękiem, przekształcając salon w salę kinową, a szerokie kąty widzenia umożliwią oglądanie filmów bardzo dużej grupie znajomych.



Zastosowane najnowsze procesory α (Alpha) 9 Gen 3 AI oraz α (Alpha) 7 Gen 3 AI stale analizują przesyłany sygnał, aby podwyższać jakość obrazu oraz dźwięku. Dzięki algorytmom głębokiego uczenia, procesory wykrywają różnice między twarzami, tekstem i innymi elementami o bogatych szczegółach, a następnie delikatnie przetwarzają elementy obrazu, podwyższając jego jakość. Aby zapewnić najlepsze wrażenia wzrokowe oraz słuchowe, procesory α (Alpha) 9 Gen 3 AI oraz α (Alpha) 7 Gen 3 rozpoznają również gatunek treści, dzieląc go na cztery kategorie: Standardowe, Film, Sport oraz Animacja (Alha 7 rozpoznaje gatunek tylko w Dolby Vision natomiast Alpha 9 ze wszystkich źródeł). Dla gatunku Film uwydatnią np. kolory, odtwarzając specyficzny nastrój filmu, a także wzmocnią efekty dźwięku przestrzennego.



Telewizory LG NanoCell wyposażone są w czujnik, który automatycznie dostosuje jasność wyświetlanego obrazu do natężenia światła w pomieszczeniu, zapewniając optymalne wrażenia wizualne (AI Brightness), analogiczne ze standardem Dolby Vision IQ. Natomiast za pośrednictwem wbudowanego w pilot Magic Remote mikrofonu procesor rozpozna akustykę pomieszczenia oraz położenie widza, aby zoptymalizować jakość odtwarzanego dźwięku (AI Acoustic Tuning).



Prawdziwe 8K w LG TV

Wśród tegorocznych modeli NanoCell jest NANO99 (LG NanoCell 8K) oferujący realistyczny obraz z jeszcze czystszymi kolorami w rozdzielczości 8K. LG NanoCell 8K może poszczycić się wartością CM (modulacja kontrastu) na poziomie 97.8%, podczas gdy normy CTA (Consumer Technology Association) wymagają minimum 50% CM. Tym samym LG NanoCell 8K zapewnia prawdziwą rozdzielczość 8K, najwyższą w swoje klasie. Dodatkowo procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI, dzięki algorytmom głębokiego uczenia, potrafi dostosować ostrość, szumy, tekst i grafikę do jakości 8K. Co więcej telewizor LG NanoCell 8K, jako jeden z nielicznych na rynku wyposażony jest w kodek umożliwiający wyświetlanie filmów w rozdzielczości 8K z serwisu YouTube, co otwiera nową drogę dla profesjonalnych twórców.



Nowości dla fanów sportu

Tegoroczną nowością jest funkcja Sport Alert pozwalająca na wyświetlanie na ekranie telewizora LG NanoCell informacji o ulubionej drużynie sportowej. Możliwy jest wybór 20 zespołów z listy obejmującej 14 lig, w tym między innymi najważniejszych europejskich lig piłki nożnej, czy też NBA. Powiadomienia o terminarzu rozgrywek oraz wynikach meczu będą pojawiać się na ekranie w czasie rzeczywistym. System Bluetooth Surround Ready pozwali natomiast na odtworzenie dźwięku przestrzennego przy użyciu dwóch głośników Bluetooth, przenosząc widza w sam środek sportowych emocji.



Telewizory LG NanoCell ze sztuczną inteligencją w języku polskim pozwalają na łatwe sterowanie domowymi urządzeniami na platformie ThinQ.Wszystkie inteligentne sprzęty można połączyć i monitorować ich status w specjalnym panelu domowym - Home Dashboard. Umożliwia on nie tylko śledzenie statusu urządzeń (np. czy pralka LG zakończyła już pranie lub jaka jest temperatura w mieszkaniu), ale także sterowanie nimi za pomocą komend głosowych wypowiadanych do pilota.Do zarządzania inteligentnym domem stworzone zostały 3 scenariusze, aktywowane hasłem „Dzień dobry”, „Dobranoc” oraz trzeci - własny scenariusz. Można w nich zaprogramować sprzęty tak, aby zmieniały swoje ustawienia w zależności od okoliczności – inne na rozpoczęcie dnia, a inne na zakończenie. W praktyce oznacza to, iż na koniec dnia wydając komendę do pilota TV „Dobranoc”, zostanie wyłączony telewizor oraz oświetlenie, a klimatyzator wejdzie w tryb nocny.



Promocja LG NanoCell i Rakuten TV

Każdy, kto kupi tegoroczny model telewizora LG NanoCell i zarejestruje zakup na dedykowanej stronie, otrzyma vouchery na wypożyczenie i obejrzenie filmów w 4K na Rakuten TV. Jest to aplikacja VOD dostępna m.in. na telewizorach LG oferująca hollywoodzkie hity. Promocja potrwa od 1 czerwca do 14 sierpnia br. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.































