Nowe zasilacze w barwach GIGABYTE

Gigabyte dodało do swojej oferty trzy nowe modele zasilaczy. Pierwszy z nich powinien zadowolić większość graczy z mocnymi kartami graficznymi, bo model P750GM posiada 750 Watów mocy znamionowej i spełnia warunki "złotego" certyfikatu skuteczności 80 PLUS Gold. Drugi model P550B, zgodnie z oznaczeniem 550 W i analogicznie trzeci zasilacz P450B, odda nam 450 W mocy, spełniając wymagania certyfikatu 80 PLUS Bronze. Konstrukcję 750-ki oparto na japońskich kondensatorach i dodano technologię zatrzymania pracy wentylatora, gdy obciążenie zasilacza nie przekracza 20%. Wszystkie trzy modele wyposażono w silną, pojedynczą linię +12V oraz systemy zabezpieczeń OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP. Ceny jeszcze nie podano.























Źródło: TechPowerUP