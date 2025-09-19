Nowość z serii GENESIS Radium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Radium 750D to mikrofon dynamiczny, który odpowiada na potrzeby graczy, streamerów i twórców treści stawiających na profesjonalne brzmienie i pełną funkcjonalność. Dzięki połączeniu dwóch trybów łączności, przemyślanej konstrukcji i bogatego wyposażenia, Radium 750D sprawdzi się zarówno w domowym studio, jak i podczas transmisji na żywo oraz gry z przyjaciółmi. Sercem mikrofonu jest jego dynamiczny przetwornik, który skutecznie eliminuje szumy otoczenia, zapewniając czysty i naturalny dźwięk bez konieczności adaptacji akustycznej pomieszczenia. To rozwiązanie, które pozwala na profesjonalne brzmienie w każdych warunkach.







Radium 750D oferuje dwa złącza – USB (24 Bit/96kHz) i XLR – co daje użytkownikowi pełną swobodę w dopasowaniu mikrofonu do własnego setupu. Podłączenie przez USB umożliwia natychmiastową pracę z komputerem lub konsolą, natomiast XLR pozwala wykorzystać mikrofon z interfejsem audio, otwierając drogę do jeszcze wyższej jakości nagrań.



Dzięki wbudowanemu wyjściu słuchawkowemu z regulacją głośności możliwy jest odsłuch w czasie rzeczywistym przy połączeniu USB, co pozwala na bieżąco kontrolować własny głos. Z kolei regulacja Gain umożliwia precyzyjne dopasowanie poziomu nagrywanego sygnału, a przycisk Mute gwarantuje jego natychmiastowe wyciszenie – idealne rozwiązanie w trakcie streamów czy rozmów online.



W zestawie z mikrofonem znajduje się statyw biurkowy Thulium 350D z ciężką, stabilną podstawą, eliminującą drgania i poprawiającą jakość audio. Całość uzupełniają praktyczne opaski do zarządzania kablami, które pomagają utrzymać porządek w miejscu nagrywania. GENESIS Radium 750D to kompletny zestaw stworzony z myślą o twórcach, którzy oczekują niezawodności, komfortu i profesjonalnego brzmienia bez kompromisów.



Przewidywana cena brutto dla klienta końcowego, to 399 PLN. Urządzenie będzie dostępne w sieciach sklepów Morele.net, X-kom i Komputronik.





Najważniejsze cechy:

• dynamiczna konstrukcja redukująca szumy otoczenia i gwarantująca czysty, naturalny dźwięk,

• podwójne złącza: USB (24 Bit/96 kHz) dla szybkiego startu i XLR dla profesjonalnych zastosowań studyjnych,

• wbudowane wyjście słuchawkowe z regulacją głośności – monitoring w czasie rzeczywistym,

• regulacja Gain oraz przycisk Mute – pełna kontrola nad nagraniem,

• stabilny statyw biurkowy Thulium 350D z ciężką podstawą i redukcją drgań w zestawie,

• zestaw opasek do zarządzania kablami dla wygodnej organizacji przestrzeni.





























źródło: Info Prasowe - Genesis