Nowości Anker Innovations na CES 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Anker Innovations zaprezentował na targach Consumer Electronics Show (CES) 2025 w Las Vegas całą gamę imponujących nowych produktów swoich marek. Szczególnie godne uwagi są m.in. ładowarka ścienna wyposażona w wyświetlacz oraz potężny powerbank ze zwijanymi kablami marki Anker, a także odkurzacz eufy 3w1 (łączący funkcje odkurzacza automatycznego i ręcznego/pionowego). Te i inne innowacyjne produkty obejrzeć można na stoisku firmy na CES. Marka Anker przedstawiła na CES 2025 dwie nowości, które wkrótce trafią na polski rynek, a mianowicie ładowarkę ścienną Anker 140W Wall Charger, wyposażoną w duży, czytelny wyświetlacz oraz 4 porty (3x USB-C, 1x USB-A), mogące w sumie dostarczyć 140W mocy. Na wbudowanym ekranie prezentowana jest ogólna moc ładowania oraz moc ładowania poszczególnych portów – co pozwala śledzić postęp zasilania podłączonych urządzeń.







Nowa ładowarka bazuje na technologii GaN i zapewnia niezawodność, wysoką wydajność oraz wygodę użytkowania. Wyposażono ją w rozbudowany zestaw technologii zabezpieczających, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo ładowarki oraz podłączonych urządzeń – w tym technologię ActiveShield™ 2.0 (która sprawdza status ładowania do 3 mln razy dziennie). Nowość pojawi się na rynku w kwietniu 2025, w cenie 359 PLN.





Drugą nowością jest Powerbank Anker 25K Power Bank 165W ze zwijanymi kablami. Urządzenie to może ładować z mocą 165W do czterech urządzeń jednocześnie, również z pomocą 2 wbudowanych, zwijanych kabli USB (o długości 30 i 70 cm). Kolorowy wyświetlacz prezentuje szczegółowe informacje o procesie ładowania – w tym ogólną moc ładowania, moc ładowania per port, przewidywany czas ładowania oraz temperaturę. Power Bank spełnia wymagania TSA dotyczące przewożenia na pokładzie samolotu, oferuje 25000 mAh pojemności i może naładować 16-calowego Macbooka Pro (M3) do 50% w zaledwie 33 minuty. Nowość pojawi się na rynku w marcu 2025, w cenie 359 PLN.



















źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio