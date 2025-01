Acer prezentuje Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował podczas targów CES w Las Vegas, najnowsze przenośne handheldy do gier Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11, stworzone z myślą o najwyższym poziomie mobilnej rozgrywki. Seria Nitro Blaze, wyposażona została w procesory AMD Ryzen™ 7 8840HS, 16 GB pamięci LPDDR5X i do 2 TB pamięci masowej. Panele dotykowe WQXGA (8,8 lub 10,95 cala) z technologią AMD FidelityFX™ Super Resolution zapewniają płynny obraz zaś dedykowana aplikacja Acer Game Space ułatwia zarządzanie oraz zapewnia dostęp do popularnych gier i aplikacji.







Acer Nitro Blaze - Twój gamingowy kompan

Napędzane procesorami AMD Ryzen 7 8840HS ze sztuczną inteligencją Ryzen AI zapewniającą do 39 TOPS, Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11 spełniają wysokie wymagania wydajnościowe, a to wszystko po to, żeby zapewnić płynną rozgrywkę w grach AAA. Oba urządzenia są wyposażone w dotykowe wyświetlacze WQXGA 144 Hz (8.8 lub 10.95 cala) o jasności 500 nitów, w połączeniu z grafiką AMD Radeon 780M, Radeon Super Resolution i technologią AMD FidelityFX Super Resolution dla szybkiego skalowania grafiki i oszałamiających, pozbawionych efektu rozdarcia klatek. Dzięki 16 GB pamięci RAM LPDDR5X o prędkości 7500 MT/s i do 2 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 NVMe, użytkownicy mogą oczekiwać szybkiej akcji i minimalnego czasu ładowania na swoich konsolach.



Nitro Blaze za sprawą dedykowanego klawisza skrótu na obudowie, przenosi bezpośrednio do aplikacji Acer Game Space, przez co zarządzanie i dostęp do naszych ulubionych gier w bibliotece są bardzo intuicyjne. Użytkownicy mogą z łatwością dostosować swoje ustawienia do grania, przeglądania stron internetowych lub pracy, korzystając z technologii DTS:X Ultra Audio oraz spustów i przycisków z efektem Halla. Nitro Blaze 11 posiada również odłączane kontrolery do grania solo lub w parze oraz wytrzymałą wbudowaną podstawkę, jak również przednią kamerę do połączeń wideo i streamowania. Urządzenia Nitro Blaze obsługują również opcje szybkiej łączności, w tym USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C), Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Ponadto, użytkownicy otrzymują trzymiesięczną subskrypcję PC Game Pass. PC Game Pass jest przeznaczony dla graczy PC, w tym takich gier jak Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold i tytuły z EA Play.





Acer Nitro Mobile Gaming Controller - przenośny kontroler do gier

Przenośna i rozkładana konstrukcja kontrolera Nitro Mobile Gaming Controller jest idealna dla graczy, którzy chcą cieszyć się grami w podróży. Kontroler typu plug-and-play jest kompatybilny z urządzeniami z systemem Android i iOS, a jego regulowana konstrukcja pozwala na obsługę ekranów o przekątnej do 8.3 cala. Bezproblemowo łączy się z telefonami za pośrednictwem portu USB typu C, a dołączone gumowe podkładki zapewniają pewny chwyt, trzymając urządzenia o różnych rozmiarach, nawet z etui. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania o mocy 18 W, sesje gamingowe mogą trwać przez dłuższy czas, a rmy nie musimy martwić się o dostęp do źródeł zasilania.



Ceny i dostępność

Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 999 EURO.

Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) będzie dostępny w regionie EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 1119 EURO.

Acer Nitro Mobile Gaming Controller będzie dostępny w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2025 r., w cenie od 89.99 EURO.

































źródło: Info Prasowe - ACER