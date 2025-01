CORSAIR - Zasilacze z serii HXi na rok 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zaprezentowała zmodernizowane wersje swoich legendarnych zasilaczy HXi z dwoma złączami 12V-2x6 do kart graficznych o mocy 600 W, które są w stanie z łatwością obsłużyć nowoczesne systemy wyposażone w dwie karty graficzne i poradzą sobie z przewidywanymi wymaganiami kart graficznych nowej generacji. Zarówno zasilacz HX1200i o mocy 1200 W, jak i HX1500i o mocy 1500 W zostaną unowocześnione w drugim kwartale. Będą miały po dwa złącza 12V-2x6, zapewniające wystarczającą moc dla potężnych komputerów do gier wyposażonych w wysokiej klasy karty graficzne i procesory. Ponadto kable modułowe mają wytłaczaną budowę, co zwiększa ich elastyczność i ułatwia ich prowadzenie.







Zmodernizowane zasilacze HXi są ciche i wydajne, wyposażono je w wentylatory 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym oraz osiągają sprawność na poziomie do 92% potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Platinum. Przy niskim i średnim obciążeniu wentylatory mogą przełączać się na tryb Zero RPM, zapewniając niemal bezgłośną pracę. Żądni przygód konstruktorzy komputerów PC mogą ustawić własną krzywą pracy wentylatora za pomocą zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE.



Te w pełni modułowe zasilacze mają certyfikat ATX 3.1 i są zgodne ze standardem PCIe 5.1, dzięki czemu są wydajne i niezawodne. Japońskie kondensatory elektrolityczne, przystosowane do pracy w temperaturach do 105°C, pomagają zapewnić długotrwałą i niezawodną wydajność nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach. Zasilacze HXi są objęte aż 10-letnią gwarancją, dzięki czemu zapewniają spokój i świadomość, że przetrzymają wiele konstrukcji.











źródło: Info Prasowe - CORSAIR