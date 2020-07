Nowości TEAMGROUP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TEAMGROUP to marka już u nas dość dobrze znana z produkcji komputerowych modułów pamięci RAM (sam mam jej kości serii T-Force). Tym razem producent ten zapowiedział nową serię dysków SSD 2.5-cala o pojemności 512 GB i 1 TB, pracujących z prędkościami odczytu 550 MB/s i zapisu danych na poziomie 520 MB/s. Seria EX będzie kosztować kolejno 59.99 i 99.99 USD. Drugą nowością są efektownie ubarwione pamięci przenoście typu Pendrive, które otrzymamy w trzech kolorach “Grayish Green”, “Misty Blue” oraz “Smokey Pink”. Układy te wyposażono w interfejs USB 3.0, a pracują one z prędkościami 90 MB/s dla odczytu i 35 MB/s dla zapisu danych. Dostępne będą w pojemnościach 32 GB (8.3 USD), 64 GB (12.8 USD) i 128 GB (22.5 USD).



















Źródło: Info Prasowe / TEAMGROUP