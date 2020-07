Nowości w CORSAIR iCUE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił, że Hyper Scape, premierowa gra typu battle royale od Ubisoft, otrzymała pełne wsparcie oprogramowania CORSAIR iCUE. Tytuł, który jest już w fazie otwartych testów beta, to najnowsza produkcja oferująca rozgrywkę zintegrowaną z dynamicznym oświetleniem LED RGB tworzonym przez kalifornijskiego producenta. Wszystkie części RGB komputera zgodne z iCUE będą na bieżąco reagować na wydarzenia w grze, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia z rozgrywki. Dodatkowo, CORSAIR rozszerzyło swoją dotychczasową współpracę z firmą ASUS, dodając wsparcie dla kart graficznych kompatybilnych z programem ASUS Aura.







Wsparcie podświetlenia LED RGB dla Hyper Scape będzie pełne, od pamięci DRAM, wentylatorów, oświetlenia ambientowego po klawiaturę czy myszkę. W najnowszym tytule od Ubisoft zawodnicy biegają, skaczą i strzelają na terenie wielkiego miasta, rywalizując online z dziesiątkami przeciwników o to, by pozostać jedyną żywą postacią na mapie. Stworzony z rozmachem, unikalny świat o wyjątkowej scenerii pozwala na atakowanie wrogów z różnych stron, także od góry i od dołu. Ponadto, dzięki współpracy CORSAIR z francuskim studiem, gracze będą mogli odebrać bezpłatną skórkę CORSAIR RGB dla postaci w grze, aby zaprezentować innym swój nietuzinkowy styl na polu bitwy. Skórka będzie dostępna do odblokowania w dniu oficjalnej premiery Hyper Scape.



Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości synchronizacji oświetlenia całego komputera, CORSAIR rozszerzyło dotychczasową współpracę z firmą ASUS, która do tej pory obejmowała wsparcie dla wybranych płyt głównych tajwańskiego producenta. Od teraz oprogramowanie CORSAIR iCUE może zarządzać oświetleniem RGB kart graficznych kompatybilnych z ASUS Aura przy pomocy zainstalowanej najnowszej wersji oprogramowania ASUS Aura Sync Utility. Kombinacja wszystkich komponentów RGB sterowanych przez oprogramowanie iCUE, takich jak wentylatory, układy chłodzące, pamięć RAM, karty graficzne i płyty główne, w końcu umożliwia stuprocentową synchronizację oświetlenia w komputerze. Produkty RGB ASUS Aura aktualnie nie oferują synchronizacji podświetlenia dla gier zintegrowanych z iCUE, ale ich obsługa zostanie w pełni zaimplementowana w już nadchodzących aktualizacjach oprogramowania tworzonego przez Korsarzy.



Co więcej, oprogramowanie iCUE umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem i wybór profili na komputerze bezpośrednio w nakładce Xbox Game Bar. Jest to możliwe dzięki niedawno opublikowanej aplikacji CORSAIR iCUE Game Bar Widgets dostępnej bezpłatnie do pobrania w sklepie Microsoft Store i sklepie widżetów Game Bar. Widżety przygotowane wspólnie z Xbox pozwalają na wybór zapisanych profili iCUE i szeregu efektów Lighting Link, podczas gdy iCUE działa w tle i bez potrzeby bezpośredniego otwierania programu klienckiego.























Źródło: Info Prasowe / Corsair