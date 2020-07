TRANSCEND - Dual Channel Kit DDR4 2666 Unbuffered Long-DIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Transcend wprowadza na rynek zestaw dwóch pamięci w standardzie DDR4 2666 (Dual Channel Kit) o łącznej pojemności 16 GB. Idealnie sprawdzi się on do płyt głównych obsługujących tryb dual channel i pozwoli w prosty sposób zwiększyć wydajność oraz pamięć komputera stacjonarnego. Pamięci DDR4 zbudowane są na kościach najnowszej generacji i zapewniają zmniejszenie poboru energii całego zestawu komputerowego, ponieważ napięcie potrzebne do ich zasilenia to jedynie 1,2 V. Standard DDR4 zapewnia użytkownikowi zauważalnie krótszy czas odpowiedzi i ładowania aplikacji niż jego poprzednicy przy jednoczesnej oszczędności energii.







Układy pamięci zostały poddane bardzo wymagającym i rygorystycznym testom pod kątem niezawodności, szybkości i wytrzymałości. Spełniają również wymogi standardu JEDEC. W związku z tym producent gwarantuje wysoką jakość i zapewnia dożywotnią gwarancję na sprzęt.



Zestaw będzie dostępny w Polsce w sierpniu. Sugerowana cena Dual Channel Kit to 299 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Transcend