Cooler Master V Gold v2 i V SFX Gold - zasilacze klasy premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master rozbudowuje ofertę zasilaczy dla wymagających użytkowników. Dla fanów miniaturowych PC przygotowano serię V SFX Gold. Podobnie jak w odświeżonej linii V Gold V2, standardem są tu dziesięcioletnia gwarancja, modularne okablowanie, półpasywny tryb pracy i certyfikat 80 Plus Gold. Cooler Master V Gold v2 to zasilacze ATX o mocy od 550 W do 850 W. Są one dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Jednostki wykonano w topologii half-bridge LLC z użyciem wyłącznie japońskich kondensatorów i konwerterów DC-DC. Taki dobór podzespołów ma zapewnić wydajne, stabilne i niezawodne zasilanie przez długi czas oraz wysoką sprawność energetyczną.







Wszystkie modele z serii Cooler Master V Gold v2 uzyskały certyfikaty 80 Plus Gold, co oznacza typową efektywność na poziomie ponad 90%. Jednocześnie producent zadbał o kulturę pracy. Zasilacze pracują domyślnie w trybie półpasywnym. Dopiero gdy obciążenie jest wysokie do akcji wkracza wentylator. Łożysko FDB i średnica 135 mm powinny pozwolić na utrzymanie niskiego poziomu hałasu nawet przy korzystaniu z pełni możliwości PSU.



Osoby, które przedkładają wydajność ponad ciszę, mogą wymusić ciągłą pracę wentylatora. Służy do tego przycisk znajdujący się z tyłu obudowy. Zasilacze Cooler Master V Gold v2 mają płaskie, w pełni modularne okablowanie. Producent chwali się zastosowaniem przewodów PCIe o średnicy 16 AWG. Mają one niższą rezystancję i wyższą wydajność prądową, a także wydzielają mniejszą ilość ciepła niż standardowe kable 18 AWG i cieńsze.



Niemal identyczny pakiet rozwiązań znalazł się w zasilaczach Cooler Master V SFX Gold. Cechują się one formatem dostosowanym do miniaturowych obudów, który wymusza zastosowanie mniejszego wentylatora. Ten z kolei włącza się, gdy obciążenie przekroczy 15%, nie dopuszczając do przegrzania podzespołów, o co łatwiej w ciaśniejszych obudowach SFF. Producent nie wyprowadził tu także przełącznika do zmiany trybu pracy chłodzenia.



Obie serie posiadają aktywne układy PFC i komplet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP). Pełnowymiarowe modele ATX są przygotowane do zasilania najwydajniejszych platform Intela (X299) i AMD (Threadripper). Z kolei w pakiecie z jednostką V SFX Gold znajduje się ramka pozwalająca na montaż w miejscu zwykłego zasilacza ATX. Może się ona przydać, bo mimo niewielkich rozmiarów, SFX generuje od 550 W do 850 W mocy.



Zasilacze Cooler Master V Gold v2 i V SFX Gold są objęte dziesięcioletnią gwarancją producenta. Jednostki mają trafić do sprzedaży w czwartym kwartale bieżącego roku. Ceny serii V Gold v2 zaczynają się od około 450 PLN, zaś najtańszy model z serii V SFX Gold ma kosztować około 540 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia