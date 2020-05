Nowy, udoskonalony HP Pavilion AiO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już od połowy czerwca br. na polskim rynku będą dostępne nowe komputery HP Pavilion All-in-One. Od nienagannej konstrukcji po niezawodną moc i wydajność HP Pavilion 24” i 27” AiO zostały wyposażone w funkcje, które umożliwią wielogodzinne maratony filmowe, jak również pomogą stawiać czoła wymagającym projektom zawodowym i zadaniom szkolnym. Unikalne połączenie formy, designu i funkcjonalności sprawia, że idealnie sprawdzą się w czasie zdalnej pracy czy nauki.







Do najważniejszych cech nowych AiO HP należą:

- Forma i funkcjonalność: HP Pavilion AiO został zaprojektowany z myślą o wymaganiach pracy zdalnej; elementy obudowy o wyrazistych liniach i subtelnym, nowoczesnym wzornictwie świadczą o kunszcie wykonania i gwarantują komfort użytkowania. To także pierwszy HP Pavilion AiO posiadający możliwość ładowania bezprzewodowego dzięki wbudowanemu interfejsowi Qi.



- Moc i wydajność: Dzięki procesorowi Intel Core i7 10. generacji lub AMD Ryzen7 oraz zewnętrznym kartom graficznym – z opcją NVIDIA GeForce GTX 1650, praca na urządzeniu jest płynna i prosta. Ponadto szeroki wybór portów – w tym niezbędny port USB 3.1 zlokalizowany z boku i port USB 3.1 Gen1 Type C oraz wejście HDMI z tyłu – pomaga utrzymać porządek w przestrzeni pracy, jednocześnie oferując opcję podłączenia wszystkich niezbędnych urządzeń zewnętrznych.



- Centrum rozrywki dla całej rodziny: dzięki 3-stronnej mikropłaszczyznowej konstrukcji i wyświetlaczowi o opcjonalnej rozdzielczości 4k z HDR 400 (dostępnej w modelu 27”), użytkownicy mogą grać i oglądać filmy w najwyższej jakości z doskonałym kontrastem obrazu. Dzięki certyfikacji TUV wyświetlacz urządzenia emituje mniej migoczące i szkodliwe niebieskie światło, zwiększając komfort oglądania. Podczas gdy połączenia wideo w ramach pracy, szkoły czy spotkań towarzyskich stają się obecnie coraz powszechniejsze, wysokiej jakości kamera 5 MP pozwoli użytkownikom prowadzić rozmowy na czacie wideo w jeszcze lepszej jakości. Dodatkowo podwójne głośniki, w których dostosowaniu pomogli eksperci z B&O, poprawią jakość dźwięku w czasie spotkań online i nie tylko.



Ceny i dostępność:

HP Pavilion 24 AiO będzie dostępny w Polsce w połowie czerwca w cenie od 3699 PLN (AMD) oraz od 3999 PLN (Intel).

HP Pavilion 27 AiO będzie dostępny w Polsce w połowie czerwca w cenie od 4299 PLN (Intel).



W Polsce (i całym regionie EMEA) nowe HP Pavilion AiO, będą dostępne w białej wersji kolorystycznej.



















Źródło: Info Prasowe / HP