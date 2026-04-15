Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od pokoleń firma Denon koncentruje się na jednym: pomaga ludziom poczuć silniejszą więź z muzyką, filmami i grami. Nowy Denon AVR-S980H został stworzony w tym samym duchu. Jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy pragną doskonałego dźwięku w miejscu, w którym spędzają najwięcej czasu: we własnym domu. I chcą to osiągnąć bez skomplikowanej konfiguracji, długiego wdrażania się w obsługę czy salonu pełnego kabli. Kino domowe może oznaczać wiele różnych rzeczy. Czasami to rodzinny wieczór filmowy, podczas którego dźwięk otacza widza i wciąga go w akcję. Innym razem to ulubiona playlista towarzysząca gotowaniu obiadu albo zanurzenie się w grze, w której liczy się każdy detal. Ponieważ ludzie coraz więcej czasu spędzają w domu na streamowaniu, graniu i słuchaniu muzyki, szukają systemów, które nadążają za ich potrzebami, a jednocześnie ich nie przytłaczają.







I tu właśnie pojawia się AVR-S980H. To 7.2-kanałowy amplituner AV stworzony dla osób, które chcą zrobić krok dalej względem soundbara lub podstawowego systemu audio, ale nadal szukają rozwiązania przystępnego i wygodnego w codziennym użytkowaniu.



Zaprojektowany z myślą o większych, bardziej wciągających wrażeniach

Model AVR-S980H opiera się na solidnych podstawach. Jego wzmacniacz oferuje 90 W na kanał, co zapewnia wystarczającą moc do filmów pełnych akcji, dynamicznej muzyki i coraz większej liczby wydajnych głośników, które użytkownicy łączą z amplitunerami AV. Starannie dobrane nowe komponenty współpracują ze sobą, zapewniając wyraźniejsze detale i bardziej precyzyjny dźwięk przestrzenny, dzięki czemu codzienne słuchanie staje się wyraźnie bogatszym doświadczeniem. Długa historia firmy Denon w dziedzinie inżynierii dźwięku również znajduje tu odzwierciedlenie. Model AVR-S980H został dostrojony tak, aby zapewniać otwarty, przestrzenny dźwięk, z którego Denon jest dobrze znany. Niezależnie od tego, czy podłączasz go do swoich ulubionych głośników przewodowych, czy planujesz używać go z nowymi modelami głośników bezprzewodowych Denon Home 200, 400 lub 600, ten amplituner zapewni Twojemu systemowi solidną podstawę do dalszej rozbudowy.



Elastyczne opcje bezprzewodowe dopasowane do realnych wnętrz

Jedną z mocnych stron modelu AVR-S980H jest to, jak naturalnie wpisuje się on w domowy ekosystem HEOS, wszechstronnej platformy audio multiroom. HEOS ułatwia słuchanie muzyki w całym domu, grupowanie pomieszczeń oraz tworzenie elastycznej konfiguracji rozrywkowej, dopasowanej do codziennego rytmu życia domowników. Niezależnie od tego, czy ktoś odtwarza playlistę w kuchni, czy przesyła dźwięk z telewizora do pary głośników Denon Home w innym pomieszczeniu, system dostosowuje się do sytuacji bez wprowadzania zbędnej złożoności.



W ramach zaangażowania firmy Denon w innowacje i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby użytkowników model AVR-S980H będzie obsługiwał możliwość wykorzystania nowych głośników Denon Home 200, 400 i 600 jako bezprzewodowych głośników surround. Może to pomóc w stworzeniu pełniejszego efektu kina domowego w miejscach, gdzie poprowadzenie kabli jest niepraktyczne. Funkcja bezprzewodowego dźwięku przestrzennego zostanie udostępniona w przyszłej aktualizacji oprogramowania i nie będzie dostępna w momencie premiery. Dalsze szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Ta nadchodząca funkcja zapewnia wygodę gospodarstwom domowym, które chcą głębiej zanurzyć się w dźwięku, a jednocześnie zachować porządek i elastyczność w swoich wnętrzach.



Gotowy na współczesną rozrywkę

Oprócz filmów AVR-S980H wnosi istotne ulepszenia do sposobu, w jaki ludzie grają w gry w domu. Obsługa przepuszczania sygnału 1440p oraz technologii AMD FreeSync pomaga zapewnić płynniejszy obraz i bardziej responsywną rozgrywkę, dzięki czemu dynamiczne sceny są wyraźniejsze i łatwiejsze do śledzenia. To pozwala graczom jeszcze mocniej poczuć się w centrum akcji, bez wprowadzania dodatkowej komplikacji. Te ulepszenia pokazują, że model AVR-S980H został stworzony z myślą o czymś więcej niż tylko o kinie domowym. Równie dobrze sprawdza się podczas grania, maratonów serialowych czy słuchania muzyki w tle przez cały dzień.



Zaprojektowany z myślą o prawdziwych domach i prawdziwych użytkownikach

Firma Denon zawsze wierzyła, że doskonały dźwięk powinien być naturalny i intuicyjny, a model AVR-S980H odzwierciedla tę filozofię w całym swoim projekcie. Już od momentu wyjęcia z pudełka amplituner prowadzi użytkownika za pomocą jasnych instrukcji wyświetlanych na ekranie krok po kroku, dzięki czemu konfiguracja staje się znacznie mniej onieśmielająca, nawet dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z amplitunerami AV. Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy mogą łatwo dostosować ustawienia do swoich preferencji, korzystając z menu ekranowego telewizora, aplikacji na smartfona albo interfejsu internetowego dostępnego na smartfonie lub komputerze.



Urządzenie łatwo integruje się także z codziennym stylem korzystania z muzyki i rozrywki, obsługując Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect oraz system audio HEOS. Dzięki temu użytkownicy mogą słuchać muzyki w sposób, do którego są przyzwyczajeni. Co równie ważne, AVR-S980H został zaprojektowany tak, by rozwijać się razem z właścicielem. Można zacząć od prostego układu z dwoma głośnikami, a z czasem rozbudować system do pełnego dźwięku przestrzennego 5.1 lub bardziej immersyjnej konfiguracji 5.1.2 Dolby Atmos, bez konieczności wymiany amplitunera stanowiącego centralny element całego systemu. Został zaprojektowany tak, aby był łatwy w konfiguracji od pierwszego dnia i pozostawał właściwym wyborem przez wiele lat, wraz ze zmianą pomieszczeń, systemów i nawyków słuchowych.



Stworzony z myślą o przyszłości domowej rozrywki

Coraz więcej osób oczekuje doskonałego dźwięku, który naprawdę pasuje do ich stylu życia. Chcą mocy prawdziwego amplitunera AV, ale bez frustracji, która czasem się z tym wiąże. Model AVR-S980H właśnie to oferuje. Szanuje długą tradycję inżynierii dźwięku firmy Denon, a jednocześnie odpowiada na potrzeby współczesnych klientów: osób żyjących wielozadaniowo, które oczekują prostoty i wysokiej jakości dźwięku w jednym rozwiązaniu.



Denon AVR-S980H będzie dostępny od 15 kwietnia 2026 r. u autoryzowanych sprzedawców Denon w cenie 3899 PLN.

































źródło: Info Prasowe - DENONE