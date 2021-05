Nowy POCO M3 Pro 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowoczesny procesor MediaTek Dimensity 700 5G daje POCO M3 Pro 5G dużą moc i wiele funkcji z obsługą dual SIM 5G włącznie. Do tego ekran z odświeżaniem 90 MHz i długi czas pracy na baterii bez utraty szybkości działania. Oto nowy POCO. Od powstania marki w 2018 roku POCO sprzedało 17 milionów smartfonów. W przypadku samego POCO M3, całkowita globalna sprzedaż przekroczyła 3 miliony sztuk od premiery w listopadzie ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii, POCO korzysta z procesorów Dimensity firmy MediaTek, oferując zwiększoną ogólną wydajność i szybkość. Chipset MediaTek Dimensity 700 ma topową wydajność przy jednoczesnym zachowaniu niższego zużycia energii.







Dzięki zintegrowanemu modemowi 5G, urządzenie obsługuje podwójny tryb gotowości 5G, zapewniając użytkownikom pracę w sieciach 5G bez konieczności wymiany kart SIM.

Korzyści płynące z szybkiej sieci 5G to nie tylko superszybkie pobieranie, czy wysoka jakość filmów i płynne granie – 5G pozwala również na bardziej stabilną sieć w zatłoczonych miejscach.



POCO M3 Pro 5G to prawdziwa maszyna do rozrywki. Procesor ma osiem rdzeni, z dwoma wysoko wydajnymi rdzeniami Cortex-A76 pracującymi z częstotliwością do 2.2 GHz. Procesor jest połączony z GPU Mali-G57, nową architekturą GPU, która zapewnia dodatkowe 30% wydajności i efektywności energetycznej. Wraz z nową technologią pamięci masowej UFS 2.2, chipset zmienia urządzenie w centrum rozrywki, które poradzi sobie z każdą grą i aplikacją.



POCO M3 Pro 5G wyposażono w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, POCO M3 Pro 5G wyświetla płynne i ostre obrazy. Dodatkowo, DynamicSwitch umożliwia wyświetlaczowi automatyczne przełączanie między trybami 90 Hz, 60 Hz, 50 Hz i 30 Hz, co pozwala na dostosowanie częstotliwości odświeżania ekranu do treści, przy jednoczesnej oszczędności energii.



Wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6.5 cala wyświetla obrazy w rozdzielczości 1080p, a czujniki z przodu i z tyłu umożliwiają wykrywanie poziomu oświetlenia w promieniu 360°, co pozwala na bardziej precyzyjną regulację jasności ekranu (4096 poziomów).



Zestaw trzech aparatów z główną matrycą 48 MP, obiektywem makro 2 MP i czujnikiem głębi 2 MP to potężne narzędzie fotograficzne. Szereg funkcji oprogramowania, takich jak tryb nocny, wideo poklatkowe i zdjęcia seryjne, znacznie zwiększa możliwości aparatu i pozwala użytkownikom na kreatywne podejście do fotografii i wideo.



Smartfon jest zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh, która może wytrzymać nawet ponad dwa dni. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania do 18 W i dołączonej do zestawu ładowarce 22.5 W, użytkownicy mogą w krótkim czasie naładować urządzenie.



W POCO M3 Pro 5G zrezygnowano z typowego dla smartfonów wzornictwa. Dzięki ergonomicznej, zakrzywionej tylnej części obudowy i błyszczącemu wykończeniu, urządzenie jest wygodne w trzymaniu. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 91%. Nowy model jest dostępny w trzech kolorach: POCO Yellow, Power Black i Cool Blue. Smartfon został zaprojektowany z myślą o użyteczności, ma pełny zestaw funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie, w tym nadajnik podczerwieni, płatności zbliżeniowe NFC i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.



POCO M3 Pro 5G występuje w dwóch wariantach pamięci: 4GB+64GB oraz 6GB+128GB. Oba warianty będą dostępne do nabycia od 20 maja za pośrednictwem oficjalnych kanałów.





































