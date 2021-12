Nowy Samsung Galaxy Tab A8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadza na rynek nowy tablet Galaxy Tab A8 – najdoskonalsze i najpotężniejsze jak dotąd urządzenie z serii Tab A. Galaxy Tab A8 oferuje rozległy ekran, moc i wydajność, jak również smukły i lekki design doskonały do nauki, rozrywki czy łączności. To wciągające, przenośne urządzenie odpowiadające różnym stylom życia nie nadwyręży budżetu użytkowników, a ponadto idealnie synchronizuje się z innymi urządzeniami Galaxy. Galaxy Tab A8 cechuje charakterystyczny design i klimat tabletu Samsung, tak ceniony przez właścicieli urządzeń serii Galaxy Tab. To lekkie urządzenie wyposażono w rozszerzony ekran o przekątnej 10.5”, niezwykle wąskich ramkach i popularnych proporcjach 16:10.







W efekcie wyświetlacz zajmuje aż 80% powierzchni frontu urządzenia, co przekłada się na znacznie bardziej wciągające wrażenia wizualne niż w przypadku wcześniejszych modeli. Niezależnie więc od tego, czy użytkownik streamuje ulubiony serial, gra z przyjaciółmi, czy prowadzi wideorozmowę z członkami rodziny, poczwórne głośniki Galaxy Tab A8 z Dolby Atmos zapewniają bogatą gamę dźwięków o niezrównanej szczegółowości, głębi i realizmie. Przy zakupie Galaxy Tab A8 jest możliwość skorzystania z promocyjnych dwóch miesięcy pozbawionego reklam YouTube Premium (dla nowych użytkowników), by mogli oglądać ulubione filmy bez przerywników, w tle bądź offline.



Oprócz niezwykłego wyświetlacza Galaxy Tab A8 oferuje miłośnikom serii Tab A więcej mocy i wydajności. CPU i GPU urządzenia przyspieszono o 10%, by zapewnić szybsze i płynniejsze działanie bez opóźnień. Tablet jest dostępny w kilku opcjach – jeśli chodzi o pamięć, użytkownik może więc wybrać tę, która najbardziej mu odpowiada: 64 GB lub – nowość oferowana wyłącznie przez Galaxy Tab A8 – 128 GB pamięci wewnętrznej. Za sprawą obsługi karty microSD pamięć można rozszerzyć aż do 1 TB. Galaxy Tab A8 jest ponadto dostępny z 4 GB RAM. Dodatkowo bateria o mocy 7040 mAh i szybkie ładowanie do 15 W umożliwiają wielogodzinny streaming bez ryzyka, że tablet straci ciągłość działania.



Samsung Galaxy – wygoda i ochrona

Za sprawą otwartego ekosystemu Samsung Galaxy, którego celem jest znaczące uproszczenie i ulepszenie życia codziennego, Galaxy Tab A8 gwarantuje wyjątkową rozrywkę i produktywność. Ostatnie dwa lata udowodniły, że tablety mogą zapewnić lepsze wrażenia – zarówno podczas pracy, jak i zabawy.



Galaxy Tab A8 oferuje mnóstwo interaktywnych treści edukacyjnych, jak również kontrolę rodzicielską, która sprawia, że rodzice bez trudu mogą zapewnić dzieciom bezpieczne i angażujące środowisko nauki w domu i w drodze. Mogą oni bowiem w łatwy sposób uzyskać dostęp do panelu oferującego kompleksowe informacje o użytkowaniu urządzenia i podejmowanych na nim aktywnościach, a także ustanawiać ograniczenia w zakresie czasu spędzanego przed ekranem i śledzić, na ile dzieci osiągają je w ciągu tygodnia. Współpraca Samsung z globalnymi partnerami w zakresie treści oraz opcje dostosowania ekranu głównego przy pomocy zabawnych ikon i kolorów sprawiają, że najmłodsi mogą cieszyć się wyjątkowymi wrażeniami z użytkowania tabletu.



Nowy poziom wielozadaniowości

By skorzystać z prostszych, potężnych możliwości multitaskingu, wystarczy podzielić ekran i używać jednocześnie dwóch widocznych obok siebie aplikacji. Opcja Multi-Active Window sprawia, że można dodać do nich także wyskakujące okno. W efekcie, słuchając wykładu, można jednocześnie czatować z innymi uczestnikami zajęć, robić notatki i przeglądać prezentację.



By podzielić ekran podczas przeglądania internetu, wystarczy przeciągnąć link z bieżącego okna na bok. Funkcja „przeciągnij i podziel” automatycznie otworzy drugie okno przeglądarki, zwiększając dynamikę surfowania w sieci.



Za sprawą aparatu tylnego 8 MP, aparatu przedniego 5 MP i nowości, jaką jest funkcja nagrywania ekranu, uczniowie, nauczyciele, a nawet gracze niczego już nie przeoczą. Galaxy Tab A8 umożliwia bowiem realizację wyrazistych, szczegółowych nagrań tutoriali czy wykładów, pozwala też nagrać siebie podczas prezentacji obejmującej głos i widok ekranu. Użytkownik może więc rejestrować siebie podczas tworzenia adnotacji, zakreślania kluczowych punktów czy pisania na ekranie, łącząc narrację z obrazem, co poprawia koncentrację i pozwala lepiej rozumieć tworzone notatki. A gdy będzie gotów przejść z Galaxy Tab A8 na smartfon Samsung Galaxy, bez trudu przeniesie pomiędzy urządzeniami tekst, stronę internetową czy obraz, używając funkcji „kopiuj i wklej”.



Pewność i bezpieczeństwo

Co jednak najważniejsze, korzystanie z Galaxy Tab A8 jest całkowicie bezpieczne. Tablet jest bowiem chroniony przez wiodącą w branży, opracowaną przez Samsung wielowarstwową platformę zabezpieczeń Knox. Dodatkowo stała ochrona kluczowego oprogramowania tabletu w czasie rzeczywistym sprawia, że jest on zabezpieczony przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi.



Dostępność

Galaxy Tab A8 będzie dostępny w kolorze szarym, srebrnym i różowego złota w Europie od końca grudnia, a w innych regionach – w tym w USA – od stycznia 2022 r.































Źródło: Info Prasowe / Samsung