Nowy budżetowy model smartfonu POCO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tego lata do sprzedaży trafił zupełnie nowy smartfon POCO C40. Wyposażony w 6.71-calowy, ultra duży wyświetlacz HD+ - co jest rzadkością w tej kategorii cenowej - zapewnia fantastyczne wrażenia wizualne podczas oglądania filmów. Smartfon ma niedostępny nawet we flagowcach minijack 3.5 mm oraz wyjątkowo dużą baterię o pojemności 6000 mAh – to aż 20 godzin odtwarzania filmów lub 86 godzin muzyki. Koniec z niepokojem o niską baterię. Teraz w atrakcyjnej promocji za 799 PLN i słuchawkami Redmi Buds 3 Lite za 29 PLN na mi-home.pl. Wysokie parametry sprzętu w stosunku do jego niskiej ceny sprawiają, że smartfon może przypaść do gustu szerokiemu gronu odbiorców, szczególnie jego wydajność świetnie sprawdzi się podczas długich, letnich wyjazdów.







Budżetowiec POCO ma liczne cechy niespotykane na tej półce cenowej – czytnik linii papilarnych z tyłu, odblokowywanie za pomocą kamery AI Face Unlock, szybkie ładowanie 18 W, wbudowany odbiornik FM, a dopełnieniem całości jest świetny design – prosta forma, wyjątkowa w dotyku skóropodobna faktura oraz atrakcyjne wersje kolorystyczne obudowy – żółta POCO Yellow lub czarna Power Black.



Cena? Fantastyczna, jedynie 799 PLN za urządzenie w konfiguracji 4/64. Dodatkowo, w ramach aktualnej promocji na smartfony Xiaomi, przy zakupie online można nabyć POCO C40 ze słuchawkami bezprzewodowymi bluetooth TWS Redmi Buds 3 Lite za 29 PLN – wystarczy wpisać w koszyku kod rabatowy TOBRZMIDOBRZE. Promocja ważna do niedzieli 14 sierpnia, do końca dnia.



























Źródło: Info Prasowe / POCO