Nowy komputer Alienware Aurora

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Alienware wprowadza na rynek kolejną wersję komputera stacjonarnego Aurora. Zgodnie z oczekiwaniami, które społeczność gamingowa stawia Alienware, każdą nową generację komputerów stacjonarnych projektujemy z uwzględnieniem zmian wzbogacających doświadczenia graczy. Wprowadzając na rynek model Alienware Aurora R16, bazowaliśmy na cieszącym się powodzeniem modelu Aurora R15, który usprawniliśmy jeszcze bardziej poprawiając jego parametry akustyczne i termiczne. Najnowsza konstrukcja pozwala także zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca bez rezygnacji z elitarnych osiągów podczas użytkowania, których oczekują gracze. Nowy model Alienware Aurora 16 będzie produkowany w Polsce, w fabryce Dell Technologies w Łodzi.







Oto, co udało nam się osiągnąć w przypadku Aurora R16:

• optymalizacja przepływu powietrza: zmniejszenie hałasu średnio o 20%, obniżenie temperatury procesora nawet o 10% i karty graficznej o maksymalnie 6%;

• ograniczenie ilości zajmowanego miejsca: zmniejszenie całkowitej objętości o nawet ~40% w porównaniu z modelem R15 przy niezmienionej objętości wewnętrznej wynoszącej 25,2 l;

• uniwersalna estetyka: wygląd pasujący do bardziej różnorodnego otoczenia.



Korzyści zawdzięczamy uproszczonemu podejściu do projektowania o nazwie Legend 3, które po raz pierwszy zostało zastosowane w komputerach stacjonarnych w modelu Aurora R16.



Dążąc do bardziej minimalistycznej, wydajniejszej konstrukcji

Celem naszych projektantów i inżynierów podczas pracy nad Aurora R16 było:

• zapewnienie wydajnego przepływu powietrza umożliwiającego bardziej cichą pracę systemu – w niższej temperaturze przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajności dotyczących osiągów;

• dalsze odkrywanie etosu Future Minimal w ramach podejścia Legend dzięki uproszczonej i zoptymalizowanej konstrukcji, stawiającej klienta na pierwszym miejscu.



Jak udało się nam to osiągnąć? Pierwsze, co rzuca się w oczy, kiedy patrzy się na model Aurora R16, to wiązka oświetleniowa – nazywana również Stadium Loop – widoczna z lewej strony obudowy. Jest to nie tylko przyciągający uwagę, designerski element komputera, ale i wlot powietrza zapewniający jego efektywniejszą – w porównaniu do poprzedniej generacji – cyrkulację.



Poza Stadium Loop efektowane wrażenie robi również – opcjonalny – przezroczysty panel boczny, co wpływa na to, że komputer powinno podziwiać się z boku. Zastosowana perspektywa pomogła uprościć resztę konstrukcji, w tym zmniejszyć ogólną objętość nowego modelu, a także skierować większy przepływ powietrza przez przedni wlot. To udoskonalenie, wraz z wydajniejszymi bocznymi i górnymi otworami wentylacyjnymi oraz odpowiednim ułożeniem i posortowaniem kabli wewnątrz obudowy, zapewnia efektywniejszy przepływ powietrza. Co umożliwia dodatkowo cichszą pracę komputera przy niższej temperaturze.



Walka powyżej własnej kategorii wagowej

Dzięki wprowadzonym usprawnieniom, Aurora R16 zapewnia taką samą lub nawet wyższą wydajność względem poprzedniej wersji w identycznej konfiguracji. Jednocześnie nowy model cechuje znacznie mniejsza konstrukcja. Wierzmy, że zastosowane zmiany i parametry nowego modelu przypadną do gustu szerszemu gronu graczy:

• procesory graficzne serii NVIDIA GeForce RTX 40;

• procesory do komputerów stacjonarnych Intel Core 12. i 13. generacji

• Wi-Fi 6 (albo 6Eiii) i złącze Ethernet 2.5 Gb/s do połączeń kablowych, jak i bezprzewodowych

• do 64 GB pamięci DDR5 5200 MT/s albo 32 GB pamięci DDR5 5600 MT/s

• dyski SSD o pojemności do 8 TB (2 × 4 TB)

• zasilacze z certyfikatem 80 Plus Platinum (500 W albo 1000 W)

• opcjonalny, dodatkowy dysk twardy 1 TB w celu uzyskania większej przestrzeni dyskowej

• system Windows 11 Home i dostęp do setek gier wysokiej jakości w ramach dołączonej subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate



W ramach naszych rygorystycznych procesów dotyczących jakości i walidacji stopniowo będziemy wprowadzać nowe procesory i karty graficzne. W tym momencie koncentrujemy się na zapewnieniu najpopularniejszych konfiguracji, które później będą rozszerzane. Zawodowych graczy na pewno ucieszy fakt, że planujemy, aby model R16 został naszym najwydajniejszym komputerem stacjonarnym przed końcem br.



Nowe narzędzie Alienware Command Center 6.0

Aurora R16 to nasz pierwszy komputer gamingowy wyposażony w Alienware Command Center – główną aplikację do sterownia systemem Alienware. Umożliwia to graczom szybki dostęp do szeregu ustawień, w tym profili i motywów dla konkretnych gier, podświetlenia, dźwięku i innych elementów, które mają kluczowe znaczenie w czerpaniu radości z gry. Użytkownicy mogą wybierać spośród 16,7 mln kolorów w trzech strefa podświetlenia. Preferowane ustawienia mogą być zapisane i rozszerzane w całym środowisku Alienware co pozwala na uzyskanie spójnych, spersonalizowanych wrażeń dostosowanych do indywidualnych preferencji.



Dodatkowe informacje

Tak samo jak poprzedni model, Aurora R16 został zaprojektowany z myślą o klientach pragnących sprzętu w technologii Plug-and-Play, która pozwala korzystać z komputera bez zbędnej zwłoki. Warto podkreślić, że jest on objęty pełną gwarancją i wsparciem serwisowym - dzięki czemu użytkownicy mogą skorzystać m.in. z wizyty technika nawet w ciągu trzech dni od zgłoszenia i naprawy w jeden dzień roboczy przez okres 24 miesięcy.



Ponadto aż 56% plastiku, z którego zbudowany jest nowy model, pochodzi z recyklingu – to najwięcej w historii komputerów Alienware. To samo dotyczy 11% wykorzystanej stali. Opakowanie komputera także zostało wykonane z surowców wtórnych i odnawialnych.



• Ceny i dostępność: komputer Aurora R16 jest dostępny od 3 sierpnia w cenie początkowej 1749.99 USD na Dell.com z procesorem Intel Core i7 13700F 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070

• Za każdy spełniający kryteria zakup urządzenia Alienware dokonany w dniach od 20 lipca do 13 września br., Dell Technologies przekaże darowiznę na rzecz UNICEF, by wesprzeć dostępność Internetu w szkołach.































Źródło: Info Prasowe - Dell