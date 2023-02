Nowy laptop Razer Blade 15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest już dostępny całkowicie nowy Razer Blade 15, który kontynuuje historię przesuwania granic w kategorii cienkich i lekkich 15-calowych laptopów gamingowych. Ta ultraprzenośna maszyna do gier jest napędzana przez najnowszy procesor 13. generacji Intel Core i7 13800H oraz najnowsze kary graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 (do modelu RTX 4070 włącznie). Ulepszone chłodzenie komory parowej i cieńsze o 0,05 mm żeberka wylotowe zapewniają doskonałą kontrolę termiczną, konieczną do tego, aby ten poziom wydajności i osiągów dało się upakować w laptopie, który jest o 25% mniejszy od modelu Blade 16.







Blade 15 stawia na pierwszym miejscu mobilność. Jako najcieńszy Blade w linii 2023, waży zaledwie 2 kg i zapewnia do ponad sześciu godzin pracy na baterii 80Wh. Wyświetlacz 16:9 QHD 240Hz zapewnia płynny, ostry obraz z czasem reakcji 2.5 ms i 100% gamą kolorów DCI-P3. Blade 15 można łatwo rozbudować dzięki możliwości rozbudowy pamięci masowej do 4 TB za pomocą dodatkowego gniazda M.2 i pamięci DDR5-5200MHz do 64 GB. Pozwoli to użytkownikom dotrzymać kroku nawet najbardziej wymagającym grom i zadaniom. Oprócz nowego Razer Blade 15, niedawno zaprezentowane laptopy Blade 16 i Blade 18 są teraz dostępne również z procesorami graficznymi RTX 4060 i 4070. Te konfiguracje dopełniają pełną linię nowych laptopów Blade 16 i Blade 18.



Wszystkie laptopy Blade są objęte roczną gwarancją producenta i 2-letnią gwarancją na baterię, wspieraną przez wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta firmy Razer. Opcjonalna rejestracja w RazerCare zapewni dodatkowy spokój ducha.



Laptopy dostępne będą od 23 lutego 2023 w cenach:

Razer Blade 15: od 2899.99 €uro (sugerowana cena detaliczna)

Razer Blade 16: od 3099.99 €uro (sugerowana cena detaliczna)

Razer Blade 18: od 3399.99 €uro (sugerowana cena detaliczna)



































Źródło: Info Prasowe / Razer