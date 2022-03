Nowy realme serii 9 z czujnikiem obrazu Samsung HM6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zapowiedziała dziś pierwszy na świecie smartfon z aparatem ProLight o rozdzielczości 108 MP i sensorze Samsung ISOCELL HM6. Jest to kolejny technologiczny przełom w tej serii marki, po pionierskim wprowadzeniu na rynek realme 5 Pro – jednego z pierwszych smartfonów ze średniej półki z aparatem 48MP - oraz realme 8 z aparatem 64 MP. Najnowsza technologia NonaPixel zapewnia doskonałą jasność zdjęć wykonywanych przez nadchodzący model realme serii 9. W praktyce, rozwiązanie 9Sum Pixel Binning obecne w technologii NonaPixel Plus, poprawia ogólny pobór światła o 123% w stosunku do sensora obrazu Samsung ISOCELL HM2. Co więcej, po porównaniu rzeczywistych zdjęć, użytkownik realme przekona się, że zdjęcie wykonane nowym smartfonem realme przy słabym oświetleniu jest znacznie jaśniejsze i lepiej odwzorowuje kolory.







Aby zapewnić najwyższą jakość powiększonych zdjęć, nowy model marki z serii 9 wykorzystuje technologię ultra-zoomu sensora HM6 z algorytmem scalającym. Pozwala to zbliżyć się do fotografowanych szczegółów i dowolnie komponować zdjęcia.







Źródło: Info Prasowe / realme