Nowy router LTE marki FRITZ!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent urządzeń sieciowych firma AVM wprowadza na polski rynek nowy router LTE FRITZ!Box 6850 LTE. Jest to wydajne urządzenie klasy średniej, wyposażone we wszystkie funkcjonalności znane z routerów FRITZ!Box, w tym m.in. w dwuzakresową sieć Wi-Fi z obsługą topologii Mesh, telefonię, smart home i różnorakie możliwości połączenia urządzeń w sieć domową. Nowy router obsługuje szybki dostęp do Internetu za pomocą sieci mobilnych z maksymalną prędkością 150 Mbit/s i stanowi doskonałą alternatywę dla łączy DSL i dostępów światłowodowych.







Nowy, kompaktowy router FRITZ!Box 6850 LTE przesyła dane za pomocą dziesięciu częstotliwości LTE, trzech częstotliwości UMTS oraz obsługuje roaming i modulacje TDD i FDD dla LTE, by umożliwić surfowanie za pośrednictwem wszystkich mobilnych sieci komunikacyjnych. Dzięki funkcji inteligentnego pozycjonowania użytkownik może w łatwy sposób ustawić urządzenie w najlepszym miejscu w domu oraz może znaleźć idealną orientację dla anten do sieci mobilnej LTE.



FRITZ!Box 6850 LTE jest świetnie wyposażony w celu obsługi domowej sieci: szybkie WiFi na obu częstotliwościach (2x2 dual band w standardzie Wi-Fi ac+n), cztery gigabitowe porty LAN, jeden port USB do podłączenia nośników danych i jedna stacja bazowa DECT dla telefonów i aplikacji inteligentnego domu Smart Home. Dzięki autorskiemu oprogramowaniu FRITZ!OS urządzenie w łatwy i płynny sposób połączy wszystkie komputery, smartfony, tablety, telewizory, drukarki i inne urządzenia w domową sieć. Nowy router obsługuje funkcje Mesh, dzięki której wszystkie urządzenia i aplikacje zawsze uzyskują optymalne połączenie. Ciekawostką jest, iż nowy model LTE obsługuje systemy domofonowe, zapewniając właścicielom domów dodatkową wygodę.



Sugerowana cena detaliczna routera FRITZ!Box 6850 LTE to 769 PLN.













Źródło: Info Prasowe / AVM