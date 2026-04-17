Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynku polskim debiutuje nowy router mobilny ZTE U30 Pro 5G. To urządzenie, które dzięki zaawansowanej technologii 5G, wydajnemu systemowi anten oraz długiemu czasowi pracy, zapewnia stabilne i szybkie połączenie w niemal każdych warunkach. Router ZTE U30 Pro 5G został wyposażony w aż 9 anten, których specjalna konfiguracja umożliwia odbiór sygnału w zakresie 360 stopni. To rozwiązanie przekłada się na wyraźnie lepszy zasięg i stabilność połączenia – szczególnie w miejscach, gdzie smartfony, czy standardowe routery mobilne mają problem z utrzymaniem sygnału.







Ultraszybki Internet, dzięki 5G

Nowy router obsługuje technologię 5G ENDC, oferując prędkości pobierania sięgające nawet 1.5 Gb/s. Dzięki temu jego użytkownicy mogą bez przeszkód streamować wideo w wysokiej jakości, pracować zdalnie, czy korzystać z wymagających aplikacji online.



Nowoczesne Wi-Fi 6 dla wielu urządzeń

ZTE U30 Pro 5G oferuje dwuzakresowe Wi-Fi 6, zapewniające transfer danych do 1.2 Gb/s. Gwarantuje tym samym płynne działanie przy jednoczesnym podłączeniu wielu urządzeń – od laptopów i smartfonów po przenośne konsole, kamery samochodowe, czy nawet drony.



Intuicyjna obsługa i mobilność

Router jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,38 cala, który umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji i ustawień. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie idealnie sprawdza się w podróży, pracy terenowej, czy jako zapasowe źródło Internetu.



Do 12 godzin pracy bez ładowania

We wnętrzu ZTE U30 Pro 5G kryje się pojemny akumulator 5000 mAh, który może działać nawet do 12 godzin na jednym ładowaniu. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z Internetu przez cały dzień. To czyni go idealnym routerem mobilnym, który dzielnie stawi czoła każdej wycieczce i wyjazdowi służbowemu.



ZTE U30 Pro 5G w kolorze srebrnym jest już dostępny do kupienia w cenie 599.99 PLN. Do 10. maja dystrybucja jest ekskluzywnie ograniczona do sklepów grupy Terg, a więc Mediaexpert.pl, Avans.pl oraz Electro.pl.

















źródło: Info Prasowe - ZTE