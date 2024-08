Nowy sezon Predator Games - więcej emocji i nagród

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wakacje się kończą, ale emocje dopiero się zaczynają! Predator Games wraca z drugim sezonem, obiecując jeszcze więcej emocji, wyzwań i nagród. Szczegóły nowej edycji zostaną ujawnione 10 września na konferencji WE ARE GAMERS w Warszawie, gdzie uczestnicy poznają szczegóły projektu i będą mieli okazję nawiązać kontakty z liderami branży gamingowej. Predator Games to największy w Europie turniej esportowy dla szkół, który zdobył uznanie nauczycieli, rodziców i uczniów. Pierwszy sezon zgromadził ponad 16 000 uczniów z 4 000 szkół, a finały LANowe, zupełnie jak największe turnieje na świecie, śledziły tysiące widzów online. Oprócz rywalizacji, Predator Games jest także platformą edukacyjną rozwijającą umiejętności młodzieży w zakresie technologii, psychologii i gamingu, wspierając zarówno graczy, jak i ich opiekunów, oraz budując most komunikacyjny między rodzicami a dziećmi.







Finał pierwszej edycji Predator Games stanowił dla wielu młodych graczy pierwszy krok w profesjonalnym świecie esportu. W nadchodzącym, drugim sezonie planujemy zwiększyć skalę turnieju, poszerzyć ofertę gier oraz wzbogacić działania edukacyjne. Naszym celem jest, aby Predator Games stał się wyznacznikiem rozwoju esportu w Polsce, ustanawiając nowe standardy w tej dziedzinie.



Drugi sezon Predator Games zapowiada się pełen emocji, z nowymi wyzwaniami, atrakcyjnymi nagrodami i większą liczbą miejsc dla uczniów i szkół. Szczegóły dotyczące rozgrywek zostaną ujawnione podczas konferencji WE ARE GAMERS organizowanej przez agencję WE!RE Fantasy i Gam3rs_x, gdzie Acer Polska wraz z Media Expert przedstawią plany na nadchodzący sezon. To wyjątkowe wydarzenie będzie okazją, aby poznać nie tylko dotychczasowe sukcesy projektu, ale także nowości, które czekają uczestników. Konferencja stanie się miejscem inspirujących spotkań z liderami branży gamingowej i esportowej, oferując szansę na nawiązanie cennych kontaktów i zgłębienie filozofii projektu, który łączy edukację z pasją do gier.



Pierwsza edycja Predator Games udowodniła, że jest to inicjatywa nie tylko potrzebna, ale i skuteczna w budowaniu pomostu komunikacyjnego między młodzieżą a jej opiekunami. Otrzymane komentarze potwierdzają, że projekt spełnił oczekiwania i przyniósł wymierne efekty, a także że był początkiem wielu inspirujących historii. Cieszymy się, że drugi sezon, którego pełna skala zostanie ujawniona podczas konferencji WE ARE GAMERS, będzie kontynuacją długofalowych działań i strategicznych inwestycji w rozwój esportu, oraz że podniesie poprzeczkę dla całego sektora.



Konferencja WE ARE GAMERS odbędzie się 10 września w centrum konferencyjnym ADN, przy ulicy Grzybowskiej 56 w Warszawie. Szczegóły dotyczące agendy wydarzenia oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wearegamers.pl. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które będzie okazją do wspólnego celebrowania początku kolejnego sezonu największych w Europie esportowych rozgrywek międzyszkolnych.











źródło: Info Prasowe - ACER