Kingston Digital wprowadza na rynek dysk SSD NVMe dla data center

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Kingston Digital Europe prezentuje najnowszy dysk SSD M.2 PCIe 4.0 klasy korporacyjnej. Został on zaprojektowany jako nośnik rozruchowy w data center. Dysk SSD DC2000B wykorzystuje interfejs PCIe Gen 4x4 NVMe i oparto go na 112-warstwych kościach 3D NAND TLC. Dzięki temu jest on w stanie przeprowadzać szybki rozruch aplikacji serwerowych. Model ten wyróżnia się wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym na wypadek nagłej utraty zasilania PLP (Power Loss Protection). Ogranicza on ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem danych. Urządzenie zostało również wyposażone w zintegrowany aluminiowy odpromiennik ciepła. Pozwala on na kompatybilność temperaturową z szeroką gamą środowisk sprzętowych.







– Producenci serwerów Whitebox oraz serwerów OEM Tier 1 wyposażają swoje serwery najnowszej generacji w gniazda M.2, zarówno w celach rozruchowych, jak i wewnętrznego buforowania danych – mówi Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. – DC2000B został zaprojektowany w celu zapewnienia niezbędnej wydajności i trwałości, aby sprostać wymaganiom serwerów o wysokich obciążeniach. Przeniesienie dysków rozruchowych do wnętrza serwera pozwala na zachowanie cennego miejsca w przednich wnękach dyskowych, wykorzystywanych do przechowywania danych.



DC2000B występuje w wariantach 240 GB, 480 GB oraz 960 GB. Sprzęt jest objęty pięcioletnią ograniczoną gwarancją z bezpłatną pomocą techniczną.



Najważniejsze dane i specyfikacja techniczna DC2000B

• Wydajność PCIe 4.0 NVMe: dysk wykorzystuje interfejs PCIe Gen 4x4 dla wysokiej wydajności.

• Mechanizm Power Loss Protection (PLP): jego obecność redukuje ryzyko utraty lub uszkodzenia danych, z powodu nagłego odcięcia zasilania.

• Niskie opóźnienia i wysoka stabilność IOPS: firmware został zoptymalizowany pod kątem utrzymywania niskiego poziomu opóźnień oraz wysokiej stabilności transferów podczas długich cyklów pracy urządzenia.

• Stworzony dla środowisk Data Center: zaprojektowany z myślą o spełnianiu wymagań jako dysk rozruchowy dla serwerów, o niskich opóźnieniach oraz stabilnych transferach.

















źródło: Info Prasowe - Kingston