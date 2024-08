Noctua NH-D15 G2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tak, jak w świecie procesorów, płyt głównych czy kart graficznych, również wśród systemów chłodzenia są prawdziwe legendy, które przez całe lata zachowują swoją wydajność i sprawność działania. Na pewno należy do nich Noctua NH-D15, którą miałem przyjemność testować już w 2014 roku. Ponadczasowa wydajność, niezwykła kultura pracy (cisza), darmowe uchwyty na nowe podstawki procesorów i wielkość agregatu lodówki, szokowała wtedy, a jej posiadanie było marzeniem większości z Nas. Jednak lata mijają, procesory znacznie przyśpieszyły, jednocześnie stając się absurdalnie gorącym kawałkiem komputera i wydajność NH-D15 zaczęła blednąć na tle konkurentów chłodzonych płynami (AIO). Cóż więc zrobiła austriacka Noctua? Wprowadziła swoje wodne systemy chłodzenia? Otóż nie, zaprezentowała drugą, mocno poprawioną wersję NH-D15, dodając do nazwy G2 (generation two).





źródło: Klinika IN4

