Noctua NH-D15 G2

Tak, jak w świecie procesorów, płyt głównych czy kart graficznych, również wśród systemów chłodzenia są prawdziwe legendy, które przez całe lata zachowują swoją wydajność i sprawność działania. Na pewno należy do nich Noctua NH-D15, którą miałem przyjemność testować już w 2014 roku (można zerknąć TUTAJ). Ponadczasowa wydajność, niezwykła kultura pracy (cisza), darmowe uchwyty na nowe podstawki procesorów i wielkość agregatu lodówki, szokowała wtedy, a jej posiadanie było marzeniem większości z Nas. Jednak lata mijają, procesory znacznie przyśpieszyły, jednocześnie stając się absurdalnie gorącym kawałkiem komputera i wydajność NH-D15 zaczęła blednąć na tle konkurentów chłodzonych płynami (AIO). Cóż więc zrobiła austriacka Noctua? Wprowadziła swoje wodne systemy chłodzenia? Otóż nie, zaprezentowała drugą, mocno poprawioną wersję NH-D15, dodając do nazwy G2 (generation two).

Ale prócz przedłużonej nazwy, Noctua wprowadziła znacznie więcej zmian, jednak zanim zacznę je omawiać, zerknijmy na opakowanie tego sporego schładzacza oraz jego zawartość.





W środku wszystko wzorowo uporządkowane, a kartonik zawierający wyposażenie dodatkowe, stanowi jednocześnie zabezpieczenie coolera podczas podróży do sklepów lub wysyłki do klienta.W nim znajdziemy wszystko, co bedzie nam potrzebne do instalacji schładzacza na podstawce AMD lub Intel’a, łącznie z firmowym śrubokrętem (barwy typowe dla Noctu’y), typu Torx i kablowe reduktory obrotów dla wentylatorów. Uwagę zwraca również specjalna folia z wyciętym kształtem czapki procesorów AMD Ryzen (IHS), która ma zapobiegać wnikaniu nadmiaru pasty termoprzewodzącej w głąb elementów na ich płytce.Pod kartonikiem z akcesoriami znajdziemy kolejne "wrota", za którymi ukryty jest już cooler w całej okazałości i w stanie gotowym do pracy... No prawie, bo musimy koniecznie pamiętać, by zdjąć z wirników wentylatorów ochronne paski papieru.Zatem co zmieniło się wwzględem poprzedniej wersji NH-D15? Jak już widzieliście na powyższym zdjęciu, zmienił się wentylator, który teraz nosi nazwę NF-A14x25r G2 PWM (poprzednio NF-A15 140mm). A jak wyglądał, możecie zobaczyć poniżej.Nowy wentylator otrzymał wirnik z dziewięcioma łopatami o kształcie kosy, co jednocześnie wydłuża jej całkowitą długość (większa powierzchnia tłoczenia powietrza) oraz pozwala łatwiej wcinać się w masę powietrza, co przekłada się na niższy poziom szumów. W starszym modelu mieliśmy tylko siedem łopatek o kształcie bardziej przypominającym skrzydło motyla.