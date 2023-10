Nowy smartfon realme 11 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme oficjalnie zaprezentowała dziś najnowszy smartfon ze średniej półki - realme 11 5G. Nowy model został wyposażony we flagowy aparat 108 MP z 3-krotnym zoomem w matrycy, szybkie ładowanie SUPERVOOC 67 W i zestaw wiodących w segmencie technologii. Z okazji premiery producent przygotował także specjalną ofertę na start sprzedaży, dzięki której do 15 października telefon będzie dostępny w wyjątkowej cenie. realme 11 5G w ślad za swoimi poprzednikami z serii realme 11 Pro 5G prezentuje spektrum nowych możliwości fotografowania w wysokiej rozdzielczości. Dzięki matrycy Samsung ISOCELL HM6 o rozdzielczości 108 MP i dużemu rozmiarowi czujnika 1/1.67 cala, nowy smartfon realme jest w stanie zapewnić wyjątkowo wyraźne obrazy, a jego użytkownicy mogą z łatwością uchwycić na zdjęciu wszystkie szczegóły.







realme 11 5G jest wyposażony także w technologię 3-krotnego bezstratnego zoomu, obecną również w modelach z serii realme 11 Pro 5G. Dzięki niej smartfon przybliża niezauważalne gołym okiem szczegóły i pomaga tworzyć unikalne kadry. Fotograficzne możliwości realme 11 5G wyznaczają nowy standard w średnim segmencie i oferują użytkownikom świeżą perspektywę w fotografii mobilnej.



Prawdziwy as ładowania

Za sprawą szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W realme 11 5G jest w stanie uzupełnić swoją baterię 5000 mAh, od 0 do 50 procent, zaledwie w 17 minut. Przy pełnym naładowaniu baterii telefon oferuje doskonały czas pracy w różnych sytuacjach, m.in.: niemal 18 godz. odtwarzania wideo na platformie YouTube, 44 godz. odtwarzania muzyki czy 30 godz. korzystania z nawigacji.



Design klasy premium

Inspiracją dla designu realme 11 5G były luksusowe zegarki, co widać w odważnym i lśniącym dekorze Glory Halo oraz w żłobionej ramce wokół aparatu. Dla osiągnięcia takiego efektu nowy smartfon został stworzony przy użyciu procesu produkcyjnego charakterystycznego dla branży zegarków premium: ramka okalająca tylny aparat charakteryzuje się karbowaną strukturą z 538 żłobieniami ułożonymi w wyjątkowy wzór. Co więcej krawędź pierścienia jest pokryta polerowaną powłoką PVD, zapewniającą gładkie wykończenie. realme 11 5G dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: złotym i czarnym.



Płynne wrażenia z użytkowania

Wyświetlacz smartfona o rozdzielczości FHD+ 2400 × 1080 i częstotliwości odświeżania do 120 Hz gwarantuje, że podczas przeglądania zdjęć widoczny będzie każdy szczegół. 6.72-calowy ekran obsługuje dynamiczną częstotliwość odświeżania w 6 stopniach (120Hz/90Hz/60Hz/50Hz/48Hz/45Hz), automatycznie dostosowując się do sytuacji i warunków użytkowania.



Wysoka wydajność w każdej sytuacji

Wydajny procesor MediaTek Dimensity 6100+ 5G z zaawansowanym procesem 6 nm odpowiada za energooszczędną wydajność nowego smartfona. realme 11 5G obsługuje również dynamiczną pamięć RAM do 16 GB, zapewniając płynne codzienne użytkowanie, zwłaszcza podczas uruchamiania wielu okien i przełączania się między otwartymi aplikacjami. Najnowszy smartfon realme dysponuje 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć o dodatkowe 8 GB, uzyskując aż 16 GB dynamicznej pamięci RAM. Z obszerną pamięcią wewnętrzną wynoszącą 256 GB, użytkownicy nie muszą martwić się o brak miejsca na ulubione zdjęcia, filmy, aplikacje i gry. Telefon obsługuje jednocześnie 2 karty Nano SIM oraz kartę Micro SD, która pozwala na rozszerzenie pamięci urządzenia o 2 TB.



Cena i dostępność

W związku z rozpoczęciem sprzedaży najnowszego smartfona realme 11 5G (8/256) producent przygotował wyjątkową ofertę cenową. Od dziś do 15 października telefon będzie dostępny

za 1299 PLN.



realme 11 5G w specjalnej cenie można nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, realmeshop.pl, sklep-realme.pl oraz u operatorów sieci Play i Plus. Od 16 października regularna cena realme 11 5G (8/256) wyniesie 1399 PLN.











Źródło: Info Prasowe - realmy