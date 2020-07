Nowy soundbar LG GX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wprowadzany do sprzedaży najnowszy soundbar LG GX charakteryzuje się doskonałym, przestrzennym dźwiękiem, wygodą użytkowania, a także wyrafinowaną estetyką, zaprojektowaną tak, aby stanowiła idealne uzupełnienie nagradzanych telewizorów OLED z serii GX Gallery. Na polskim rynku dostępny będzie w drugiej połowie sierpnia. Aby zapewnić maksymalną dowolność w umiejscowieniu urządzenia w pokoju, soundbar pozwala na montaż na ścianie bezpośrednio pod telewizorem lub też na umieszczenie na stabilnej stalowej podstawce dołączonej do zestawu.







Wymiary urządzenia: 15 cm × 144.6 cm × 3.25 cm (wys. × szer. × głęb.) oznaczają, że soundbar LG GX ma dokładnie taką samą szerokość (i wykończenie) jak 65-calowy telewizor LG z serii GX Gallery. U podstaw wzornictwa serii Gallery firmy LG leży filozofia kompletnego systemu kina domowego, który harmonijnie wpisuje się w każdą przestrzeń. Projektanci LG określają tę koncepcję mianem „dodawania wartości przestrzennej”.



Soundbar LG GX zapewnia doskonale przestrzenny dźwięk dzięki zastosowaniu technologii Dolby Atmos i DTX:S. Urządzenie jest również kompatybilne z Dolby Vision za pośrednictwem złącza przelotowego 4K, zapewniając w efekcie najlepszą możliwą jakość obrazu i dźwięku, a co za tym idzie — prawdziwie kinowe wrażenia w domowym zaciszu. Znajdujący się w zestawie subwoofer łączy się z soundbarem bezprzewodowo, aby odtwarzać niskie tony z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, a dodanie bezprzewodowego zestawu tylnych głośników firmy LG (model SPK8, sprzedawany oddzielnie) jeszcze bardziej zwiększy moc i poczucie immersji.



Soundbar zapewnia także większą wygodę użytkowania i łatwe w obsłudze możliwości podłączenia — w tym ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) i łączność Bluetooth. Dzięki wyższej przepustowości kanał eARC obsługuje ogromną liczbę formatów audio w wysokiej rozdzielczości, takich jak Dolby True HD i DTS Master Audio, a technologia Bluetooth pozwala na bezproblemowe przesyłanie strumieniowe dźwięku ze smartfona lub tabletu w bardzo wysokiej jakości.



Soundbar LG GX otrzymał certyfikat Hi-Res Audio, co oznacza, że zapewnia bezstratne odtwarzanie przy częstotliwości 24 bitów/96 kHz, a tym samym żywy i szczegółowy dźwięk. Głośnik generuje naturalny dźwięk o wysokiej szczegółowości zarówno podczas odtwarzania plików audio w wysokiej rozdzielczości, jak i w czasie konwersji konwencjonalnych formatów audio. Wbudowana funkcja LG AI Sound Pro analizuje dźwięk i automatycznie stosuje najlepsze ustawienia niezależnie od odtwarzanej zawartości, dzięki czemu za każdym razem zapewnia maksymalną przyjemność odsłuchu.



Nowy soundbar LG GX będzie dostępny w Europie, Ameryce Północnej i Azji oraz na innych kluczowych rynkach już w tym miesiącu. W Polsce pojawi się w drugiej połowie sierpnia.



























Źródło: Info Prasowe / LG