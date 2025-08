Nowy sterownik AMD Software - Więcej gier z FSR 4, Radeon RX 9060

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD udostępniła dziś w nocy nową wersję pakietu AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1, która zawiera optymalizacje dla gier Mafia: The Old Country, Mecha BREAK, WUCHANG: Fallen Feathers, Valorant (wersja UE5) oraz obsługę otwartej bety Battlefield 6. Nowy sterownik zawiera również poszerzoną obsługę AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Ta następnej generacji funkcja zdobywa coraz większą popularność zapewniając bardziej płynną rozgrywkę przy większej liczbie FPS – od teraz dostępne w grach: Cyberpunk 2077, WUCHANG: Fallen Feathers, Mafia: The Old Country, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2 oraz Lies of P.







Pakiet AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1 obsługuje ponadto nową kartę graficzną AMD Radeon RX 9060, która wykorzystuje rdzeń AMD RDNA 4 z 28 jednostkami obliczeniowymi i 8 GB pamięci GDDR6. Karta ta przeznaczona jest do rozgrywki w rozdzielczości 1080p i będzie dostępna od dziś w ofertach wybranych integratorów sprzętu komputerowego.



Najnowszą wersja AMD Software dostępna jest Tutaj.







źródło: Info Prasowe - AMD