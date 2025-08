Razer inwestuje w AI i tworzy nowe centrum innowacji w Singapurze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer™ ogłosił uruchomienie swojego flagowego AI Center of Excellence w Singapurze. To pierwszy krok w realizacji globalnej strategii firmy dotyczącej sztucznej inteligencji. Centrum to będzie bazą dla kolejnych ośrodków Razer w Europie i Stanach Zjednoczonych, co zwiększy zasięg firmy i otworzy nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Inwestycja ta następuje w momencie dynamicznego wzrostu branży gier, której wartość może sięgnąć prawie 400 miliardów dolarów do 2033 roku. Gry wspierane przez AI mają osiągnąć wartość 28 miliardów dolarów, rosnąc rocznie o ponad 28%. Rynek USA – jako jeden z największych na świecie – stanowi duży potencjał do rozwoju technologii AI w gamingu.







Rozwój innowacji AI w Singapurze

Nowe centrum, wspierane przez Digital Industry Singapore (wspólną inicjatywę EDB, EnterpriseSG i IMDA), będzie kluczowym elementem rozwoju nowoczesnych technologii gamingowych opartych na AI. Będzie to jedno z największych i najbardziej zaawansowanych centrów tego typu w kraju. Jego celem jest przyspieszenie innowacji poprzez rozwój talentów, prowadzenie badań i szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek.



Misją AI Center of Excellence w Singapurze jest opracowywanie rozwiązań AI, które zwiększają efektywność produkcji, zaangażowanie graczy i ogólną jakość gier. Projekt ten wpisuje się w strategię cyfrowej transformacji Singapuru i wzmacnianie krajowych kompetencji w zakresie AI. Razer planuje zatrudnić 150 lokalnych specjalistów AI w takich dziedzinach jak inżynieria, analiza danych i projektowanie gier. Firma wprowadza nowy, oparty na umiejętnościach proces rekrutacji, który jest szybki i przyjazny dla kandydatów. Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie internetowej Razer.



Nowoczesne technologie AI i globalna współpraca

Razer rozwija zestaw narzędzi AI, które pomagają twórcom gier tworzyć lepsze, bardziej dopracowane i dynamiczne produkcje. Głównym produktem jest Razer Game Co-AI – narzędzie oparte na generatywnej AI, które analizuje zachowania gracza i w czasie rzeczywistym oferuje taktyczne wskazówki, dopasowane do stylu gry użytkownika. Dzięki temu rozgrywka staje się bardziej spersonalizowana.



Drugim kluczowym rozwiązaniem jest Razer QA Companion (QA Co-AI) – narzędzie, które automatyzuje testowanie jakości i wykrywanie błędów w grach. Skraca czas testów nawet o 50%, co pozwala twórcom szybciej wydawać gry, przy niższych kosztach i lepszej jakości. Obecnie trwa faza testów z udziałem znanych i niezależnych studiów deweloperskich. Oficjalna premiera narzędzia planowana jest wkrótce na platformie AWS Marketplace.



Przyszłe AI Centers of Excellence w Europie i USA będą rozwijać lokalne innowacje i wspierać rozwój talentów. Centrum europejskie będzie odpowiadać za rozwój WYVRN – platformy Razer dla twórców, która upraszcza pracę, wspiera kreatywność i pozwala tworzyć bardziej angażujące gry. Dzięki jednemu pakietowi SDK, twórcy uzyskają łatwy dostęp do technologii Razer, takich jak AI Game Tools, Sensa HD Haptics, Chroma RGB i THX Spatial.











źródło: Info Prasowe - Razer