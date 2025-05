Nowy system FRITZ!Mesh Set 4200 - mocne Wi-Fi w każdym domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadziła do sprzedaży w Polsce FRITZ!Mesh Set 4200, nowy system Wi-Fi Mesh. To nowa kategoria produktów w ofercie berlińskiej firmy. Do wyboru są dwa kompaktowe zestawy składające się z dwóch lub trzech wzmacniaczy sygnału FRITZ!Repeater 3000 AX, które po łatwym podłączeniu do dowolnego routera pokryją siecią Wi-Fi całe domy. Dodatkowo użytkownik zyskuje wszystkie funkcje komfortowe znane z produktów należących do rodziny FRITZ!, w tym bezpieczny interfejs użytkownika, hotspoty dla gości, bezpłatne aktualizacje i najlepsze wsparcie techniczne. System Wi-Fi Mesh wykorzystuje standard Wi-Fi 6, realizowany przez trzy jednostki bezprzewodowe w pasmach 2.4 i 5 GHz i umożliwia uzyskanie zagregowanej prędkości do 4200 Mbit/s.







System FRITZ!Mesh Set 4200 jest dedykowany dla bardzo dużych mieszkań i domów, nawet tych rozległych i dostarcza Internet o najwyższej przepustowości do wszystkich zakątków. Każdy wzmacniacz w systemie wyposażony jest także w dwa gigabitowe porty LAN, co umożliwia szybkie przeglądanie Internetu w każdym pomieszczeniu także na urządzeniach nieposiadających karty Wi-Fi.



Plug & play – na dowolnym routerze i w dowolnej sieci

Instalacja i konfiguracja systemu jest dziecinnie prosta. Jeden ze wzmacniaczy należy połączyć kablowo poprzez port LAN z dowolnym routerem, FRITZ!Box lub modemem światłowodowym (ONT) i w ten sposób stworzy się wydajną sieć Wi-Fi Mesh. Wzmacniacz ten będzie stanowił centralny węzeł sterujący siecią Mesh. To tutaj użytkownicy mogą skonfigurować indywidualne nazwy sieci Wi-Fi, hasła lub harmonogram uruchamiania Wi-Fi, a także stworzyć sieć gościnną i uzyskać dostęp do inteligentnego podglądu sieci domowej, ukazującego także wszystkie produkty FRITZ! w sieci Wi-Fi Mesh, zarówno za pomocą interfejsu systemu FRITZ!OS, jak i aplikacji MyFRITZ!App. System FRITZ!Mesh Set 4200 można stosować również w połączeniu z routerem FRITZ!Box. W takiej konfiguracji, wzmacniacze rozszerzają zasięg sieci Wi-Fi Mesh routera FRITZ!Box, który pełni funkcję centralnego węzła zarządzającego ruchem.



Wszędzie masz najlepsze Wi-Fi

System FRITZ!Mesh Set 4200 dostępny jest w dwóch wersjach: „2-pak” i „3-pak”, dzięki czemu można go elastycznie dopasować do wielkości i potrzeb każdego domu. Zestaw zawierający dwa wzmacniacze dedykowany jest dla mieszkań i domów składających się z 4 pokoi na jednym lub dwóch piętrach. Dzięki trzem wzmacniaczom, nawet większe mieszkania lub domy mogą cieszyć się świetnym zasięgiem Wi-Fi w każdym miejscu, nawet jeśli liczba pomieszczeń jest większa. Dodatkowo za sprawą FRITZ!Mesh Set 4200 użytkownicy otrzymują dostęp do wszystkich komfortowych funkcji znanych z urządzeń należących do rodziny FRITZ!, czyli m.in. bezpieczny interfejs użytkownika, hotspoty dla gości, bezpłatne aktualizacje i najlepsze wsparcie techniczne.



Podłącz i surfuj

System Wi-Fi Mesh można łatwo skonfigurować za pomocą aplikacji MyFRITZ!App. Aplikacja w smartfonie łączy się ze wzmacniaczem FRITZ!Repeater przez Wi-Fi za pomocą kodu QR, automatycznie przeprowadza rejestrację i prowadzi użytkownika przez prosty proces konfiguracji systemu FRITZ!Mesh Set, obejmujący również podłączanie innych wzmacniaczy FRITZ!Repeater. Po skonfigurowaniu wszystkiego aplikacja oferuje użytkownikom wygodny podgląd sieci Mesh i wszystkich podłączonych do niej urządzeń sieciowych w domu, a także dodatkowe przydatne funkcje.



FRITZ! zapewnia posprzedażową obsługę premium

AVM kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość wszystkich produktów FRITZ!. Dlatego wszystkie modele FRITZ!Box i FRITZ!Repeater objęte są 5-letnią gwarancją producenta oraz bezpłatnymi aktualizacjami zabezpieczeń i funkcji. Zestawy FRITZ!Mesh Set i FRITZ!Box są projektowane w Berlinie i produkowane w Europie.



Sugerowane ceny detaliczne zestawów FRITZ!Mesh Set 4200 wynoszą: 1409 PLN „dwupak” i 1839 PLN dla pakietu składającego się z trzech sztuk.





Informacje o produkcie

· System Wi-Fi Mesh składający się z 3 lub 2 wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX zapewniający pełne pokrycie siecią Wi-Fi

· Do użytku z istniejącym routerem, z urządzeniem FRITZ!Box lub bezpośrednio z modemem światłowodowym/ONT

· Trzyzakresowa sieć Wi-Fi 6 o przepustowości do 4200 Mbit/s, 2400 Mbit/s i 1200 Mbit/s (5 GHz) oraz 600 Mbit/s (2,4 GHz)

· Bezpieczne Wi-Fi dzięki WPA3/WPA2

· Łatwa i Intuicyjna konfiguracja za pomocą aplikacji, dostępnej w wielu językach (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL)

· Bezpieczne i stabilne połączenie

· Bezpłatne aktualizacje – bez ukrytych kosztów

· Dwa gigabitowe porty LAN w każdym wzmacniaczu FRITZ!Repeater umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą kabla lub utworzenie mostka LAN

· Kontrolki LED można ściemniać lub całkowicie wyłączać

· Obsługa IPv6

· Oszczędzanie energię dzięki ustawieniom nocnym dla Wi-Fi i trybowi Eco

















źródło: Info Prasowe - AVM