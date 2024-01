OMEN i HyperX prezentują wydajne sprzęty dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP zaprezentowała nowe portfolio urządzeń dla graczy, obejmujące innowacyjne produkty OMEN i HyperX. Nowe laptopy, akcesoria i oprogramowanie zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć komplementarny zestaw, a gracze mogli skupić się na tym, co robią najlepiej - na graniu. Gaming to styl życia. Gracze wykonują różne zawody i często poszukują wydajnych oraz wszechstronnych urządzeń. Z jednej strony zdolnych do obsługi wymagających gier AAA, z drugiej umożliwiających zarządzanie zaawansowanymi wizualnie projektami i obsługę wymagających platform w branży kreatywnej. OMEN Transcend 14 Gaming Laptop, stworzony specjalnie z myślą o grach i pracy twórczej (także o studiach), jest oferowany z zaawansowanym ekranem OLED, elegancką, smukłą obudową i najwyższej klasy podzespołami, które tworzą „najchłodniejszy” i jeden z najlżejszych 14-calowych laptopów gamingowych.







Nowy OMEN Transcend 14 umożliwia hybrydowe podejście do grania, co zapewnia m.in.:

• Żywy obraz: Urządzenie jest oferowane z wyświetlaczem OLED 2.8K 120 Hz VRR z certyfikatem IMAX Enhanced, dbającym o najdrobniejsze detale i realistyczne kolory. To pierwszy gamingowy laptop bez oddzielającej poszczególne przyciski kratki na klawiaturze RGB.

• Kompaktowa konstrukcja: Gracze oczekują dużej mocy w łatwych do przenoszenia urządzeniach. Sprzęt waży zaledwie 1637 g, ma także baterię wystarczającą na 11.5 godziny pracy. Jest też wyposażony w zasilacz USB-C PD 140 W, który sprawia, że ładowanie w podróży jest znacznie szybsze.

• Wysoka wydajność i sztuczna inteligencja: Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 9 185H i grafice NVIDIA GeForce RTX 4070 gracze mogą uruchamiać najnowsze produkcje lub wykonywać inne zadania wymagające dużej wydajności. Streamerzy i gracze mogą wykorzystać jednostkę NPU urządzenia i wtyczki OpenVINO dla studia OBS, aby strumieniowanie i rozgrywka przy zwiększonej, nawet o 24.6% liczbie klatek na sekundę (FPS)v, były płynniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W pełni automatyczna, dynamiczna częstotliwość odświeżania (DRR) w OMEN Gaming Hub pozwala na niezakłóconą rozgrywkę, dzięki automatycznemu przełączaniu między różnymi częstotliwościami odświeżania (w zależności od zawartości i trybu zasilania). Może to wydłużyć czas pracy na baterii nawet o 7%, a w trybie ECO nawet do 20%.

• Rewolucja termiczna: Nikt nie lubi, gdy laptop nagrzewa się podczas grania lub pracy. Obudowa laptopa została tak przeprojektowana, aby bezpośrednio odprowadzać ciepło przez tylne otwory wentylacyjne, w czym pomaga też komora parowa. Ta innowacja termiczna w połączeniu z technologią Intela, zaowocowała powstaniem 14-calowego gamingowego laptopa z najlepszym systemem chłodzenia w urządzeniach tego typu

• Transkrypcja pomocna w grze i produktywności: Idealny dla studentów, OMEN Transcend 14 oferuje zarówno lokalne możliwości sztucznej inteligencji dzięki procesorom Intel i NVIDIA, jak i wbudowaną sztuczną inteligencję z Otter.ai. Dzięki niej pozwala na transkrypcję na żywo i napisy w czasie rzeczywistym podczas spotkań lub zajęć oraz zapisywanie transkrypcji dźwięku i notatek generowanych przez sztuczną inteligencję.

• Pierwszy gamingowy laptop z systemem audio współtworzonym z HyperX: Zespół audio HyperX ściśle współpracował z inżynierami OMEN odpowiedzialnymi za laptopa Transcend 14, aby dostosować jakość dźwięku, a jednocześnie poprawiając ogólne wrażenia podczas grania. System audio zapewnia, że subtelne dźwięki nie zostaną przyćmione przez te głośniejsze.



HP udoskonaliło też swój mobilny gamingowy laptop OMEN Transcend 16.1", dodając funkcję zaawansowanego wyświetlacza OLED 2.5K 240 Hz, a także inne modele z portfolio gamingowego OMEN 16.1" Gaming Laptop PC i Victus 16.1" Gaming Laptop PC - wszystkie z procesorami Intel Core i7 HX.





Niczym niezakłócone i spersonalizowane wrażenia z gry dzięki HyperX

Bezproblemowa łączność jest kluczową częścią doświadczenia każdego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego gracza. Jako uzupełnienie pierwszych zeszłorocznych gamingowych laptopów z wbudowanym modułem do intuicyjnego parowania urządzeń audio i rozwiązaniem o bardzo niskim opóźnieniu (ULL), zupełnie nowy OMEN Transcend 14 podnosi poprzeczkę będąc pierwszym gamingowym laptopem z łącznością ULL 2.4 GHz, obsługiwaną przez HyperX Cloud III Wireless Headset.i Dzięki temu gracze mogą łatwo przełączać się między komputerem, a konsolą. Prosta konfiguracja pozwala każdemu już od samego początku zagłębić się w wirtualnym świecie gier z wyjątkowo realistycznym dźwiękiem.



Nowe urządzenia HyperX zaprojektowane z myślą o wyższym poziomie personalizacji obejmują:

• Małe i lekkie, ale potężne: Zestawy słuchawkowe HyperX Cloud Mini Headsets są przeznaczone dla młodszych entuzjastów gamingu. Potrafią zapewnić wygodę i bezpieczniejsze wrażenia dźwiękowe z funkcjami ograniczania głośności. Obie wersje są dostępne w edycji przewodowej i bezprzewodowej. Oferują immersyjny dźwięk oraz poręczny mikrofon z możliwością wyciszenia poprzez obrócenie i kompatybilność z wieloma platformami. HyperX Clutch Tanto Mini Wired to lekki kontroler, który zapewnia łatwy dostęp do wszystkich standardowych przycisków i elementów sterujących, a jednocześnie jest kompatybilny z konsolami Xbox Series X|S, PC, Steam Deck i urządzeniami z systemem Android. Zawiera też przełącznik trybu mobilnego i interfejs gniazda stereo 3.5 mm do przewodowych zestawów słuchawkowych.

• Stworzona z myślą o personalizacji: HyperX Alloy Rise Keyboard to pierwsza klawiatura HyperX z możliwością szybkiej wymiany elementów podczas pracy (hot-swap) i uszczelnioną konstrukcją. Jest dostępna w wersjach pełnowymiarowej i mniejszej - 75%, z dedykowanymi klawiszami strzałek. Wyposażony w fabrycznie nasmarowane przełączniki liniowe HyperX i domyślnie zainstalowane nakładki na klawisze HyperX PBT, model ten posiada ulepszone podświetlenie RGB z czujnikiem światła otoczenia, który automatycznie dostosowuje jasność, zapewniając optymalną intensywność efektu podświetlenia. Klawiatura jest wyposażona we wbudowaną pamięć HyperX, która umożliwia graczom zapisanie 10 profili klawiatury bezpośrednio w urządzeniu. Stworzone z myślą o jeszcze większej personalizacji, klawiatury są wyposażone w switche hot-swap, magnetyczne górne płyty, pakiety plakietek, nową kolekcję tematyczną 3D Mythic, a także solidną konstrukcję, zapewniającą trwałość i elastyczność.

• Wysoka precyzja w niewielkiej obudowie: HyperX Pulsefire Haste 2 Mini jest nową kompaktową myszką gamingową, która została zaprojektowana z myślą o graczach ceniących sobie lekkość i wydajność. Oferuje imponującą pracę baterii do 100 godzin. Wyposażono ją w bardzo precyzyjny czujnik HyperX 26K, łączność w dwóch trybach bezprzewodowych, pyłoszczelne przełączniki HyperX i regulowany grip tape zapewniający doskonałą obsługę.

• Gotowe do podróży: Plecaki HyperX Knight i Delta Gaming Backpacks oferują miejsce do bezpiecznego przechowywania laptopów gamingowych i akcesoriów, dzięki wytrzymałemu i odpornemu na warunki atmosferyczne poliestrowi. Przy ich projektowaniu użyto klasycznych kolorów HyperX. Zapewniają też zgodność z przepisami większości linii lotniczych dotyczącymi rozmiaru bagażu podręcznego, co pozwoli na granie w podróży.



Topowa technologia gamingowych ekranów

OMEN Transcend 32 UHD 240Hz OLED Gaming Monitor to najbardziej zaawansowany gamignowy monitor przeznaczony zarówno dla graczy, jak i pracowników twórczych, który oferuje użytkownikom:

• Wszechstronne możliwości: Jako pierwszy gamingowy monitor z niezależnymi portami USB, umożliwia płynne przełączanie się między urządzeniami lub korzystanie z niezwykle inteligentnych funkcji KVM do przeciągania i upuszczania plików. Nowy Omen zapewnia łatwą i bezproblemową łączność w gamingowym monitorze OLED z zasilaniem USB-C Power-Delivery o mocy 140 W. Co więcej, pozwala na słuchanie muzyki i audio gier na gamingowym monitorze z wbudowanymi głośnikami współtworzonymi przez HyperX i funkcją 10-cio pasmowego korektora, który można w pełni dostosować w OMEN Gaming Hub.

• Obraz o świetnych właściwościach: Panel QD-OLED o rozdzielczości 4K UHD zapewnia niesamowicie wysoki współczynnik kontrastu 1 500 000:1 oraz podwyższoną częstotliwość odświeżania 240 Hzv i bardzo niski czas reakcji 0,3 ms.vi W tym pierwszym monitorze z portfolio OMEN wyposażonym w Dolby Vision, kompatybilne gry zapewniają wspaniałe wrażenia HDR. Jest to pierwszy monitor OMEN z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400, który oferuje do 50x większy zakres dynamiki i 4x lepszy czas narastania w porównaniu do DisplayHDR 1000.

• Długotrwała niezawodność: Żywotność paneli OLED ma kluczowe znaczenie, a technologia chłodzenia monitora OMEN Tempest pomaga ograniczyć wypalanie, aby wydłużyć żywotność działania panelu. Użytkownik może być spokojny dzięki 3-letniej gwarancji producenta.





Dostępność

• OMEN Transcend 14 Gaming Laptop będzie dostępny w sprzedaży od marca 2024 r. w cenie od 9999 PLN

• OMEN Transcend 16 Gaming Laptop PC z najnowszymi procesorami Intel i wyświetlaczem OLED będzie dostępny od stycznia na HP.com

• OMEN 16 Gaming Laptop będzie dostępny od stycznia 2024 r. na HP.com

• Victus 16.1 inch Gaming Laptop będzie dostępny od lutego na HP.com

• HyperX Cloud Mini Headsets będą dostępne wiosną 2024 r.

• HyperX Clutch Tanto Mini Wired Controller będzie dostępny wiosną 2024 r.

• HyperX Alloy Rise Gaming Keyboard będzie dostępna wiosną 2024 r.

• HyperX Alloy Rise 75 Gaming Keyboard będzie dostępna wiosną 2024 r.

• HyperX Alloy Rise Top Plate będzie dostępny wiosną 2024 r.

• HyperX Linear & Tactile Switch Packs będą dostępne wiosną 2024 r. na HyperX.com

• HyperX Badge Packs będą dostępne wiosną 2024 r.

• HX3D Mythic Themed Collection będzie dostępny w lutym

• HyperX Pulsefire Haste 2 Mini będzie dostępny w styczniu

• HyperX Delta Gaming Backpack będzie dostępny w lutym

• HyperX Knight Gaming Backpack będzie dostępny w lutym

• OMEN Transcend 32 Gaming Monitor ma być dostępny jeszcze w tym roku.



Ceny zostaną podane bliżej terminu dostępności produktów.

































Źródło: Info Prasowe - HP