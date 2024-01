Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W sklepach nie brakuje wielu ciekawych zestawów powietrznego chłodzenia dla procesorów. Niewiele z nich jednak ma takie możliwości, jak zaprezentowany właśnie Zalman CNPS4X Duo Black. CNPS14X Duo Black to nowy Cooler wyróżniający się dosyć nietypową konstrukcją z dwoma aluminiowymi radiatorami oraz dwoma wentylatorami AF120 o średnicy 120 mm. Dzięki dodatkowej powierzchni żeberek można liczyć na lepsze odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych modeli. Warto zwrócić uwagę na asymetryczną konstrukcję chłodzenia, dzięki której całość powinna być kompatybilna z wieloma płytami głównymi i modułami RAM.







Produkt został wyposażony w sześć niklowanych rurek cieplnych oraz podstawę typu RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipes) zapewniającą jeszcze wydajniejsze rozpraszanie ciepła niż w przypadku klasycznych rozwiązań. Chłodzenie Zalman CNPS14X Duo Black przedstawiane jest również jako niezwykle ciche - według specyfikacji technicznej ma generować hałas do zaledwie 29 dB(A).



Nowy model Zalmana odznacza się także gumowymi podkładkami antywibracyjnymi, kompatybilnością z różnymi podstawkami (Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4/AM3), a także wysokością 159 mm. Mimo tego, że CNPS14X Duo Black powinien wydajnie schłodzić nawet procesory o współczynniku TDP do 270 W, całość zmieści się do większości powszechnych obudów komputerowych. W zestawie z produktem użytkownik znajdzie pastę termoprzewodzącą ZM-STC8.



Urządzenie ma trafić na polski rynek na przełomie maja i czerwca b.r. Jak na razie Zalman nie ujawnił ceny prezentowanego modelu.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia