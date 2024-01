Samsung wprowadza SSD 990 EVO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych technologii pamięci, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek dysku 990 EVO — najnowszego modelu w ofercie nośników SSD, zapewniającego wysoką wydajność i efektywność energetyczną. Zaprojektowany z myślą o poprawieniu doświadczeń związanych z graniem, pracą oraz edycją filmów i zdjęć, najnowszy SSD NVMe od Samsung to rozwiązanie zorientowane na potrzeby szerokiego grona użytkowników. 990 EVO oferuje lepszą wydajność, poprawioną o nawet 43% w porównaniu z poprzednim modelem – 970 EVO Plus. Prędkość odczytu sekwencyjnego dysku wynosi do 5.000 MB/s, a prędkość zapisu nawet 4.200 MB/s. Prędkości odczytu i zapisu losowego również wzrosły do odpowiednio 700K i 800K IOPS.







Dzięki wykorzystaniu technologii Host Memory Buffer (HMB) do bezpośredniego połączenia z DRAM procesora hosta, najnowszy dysk Samsung jest w stanie osiągnąć zoptymalizowaną wydajność nawet w konfiguracji bez DRAM. Użytkownicy, którzy wymienią popularne dotychczas modele SSD na 990 EVO, zauważą szybsze ładowanie w grach i sprawne otwieranie dużych plików.



Lepsza efektywność energetyczna i inteligentne zarządzanie energią cieplną

Efektywność energetyczna Samsung 990 EVO – wyższa o 70% w porównaniu z 970 EVO Plus – umożliwia użytkownikom dłuższe korzystanie z komputera bez obaw o żywotność baterii. Dysk obsługuje również tryb Modern Standby1, który umożliwia korzystanie z funkcji natychmiastowego włączania i wyłączania z zachowaniem nieprzerwanej łączności z siecią i sprawnego odbierania powiadomień, nawet w trybie niskiego zużycia energii. Warstwa rozpraszająca ciepło w konstrukcji 990 EVO pomaga skutecznie kontrolować temperaturę chipa NAND, co pozwala na ciągłe działanie operacji na najwyższym możliwym poziomie bez wpływu na integralność nośnika. Wszechstronny dysk SSD do obecnych i przyszłych zastosowań.



990 EVO to wszechstronny nośnik stworzony z myślą o aktualnych potrzebach oraz przyszłych wyzwaniach. Użytkownicy mogą cieszyć się niezakłóconą wielozadaniowością dzięki pojedynczemu produktowi, który zaspokaja wymagania związane z grami, biznesem i pracą twórczą. 990 EVO współpracuje z interfejsami PCIe 4.0 x4 i PCIe 5.0 x2, dzięki czemu może być wykorzystywany w obecnych komputerach z gniazdami PCIe 4.0 M.2, a jednocześnie oferuje kompatybilność oraz kontrolę temperatury i oszczędności energii dla interfejsów PCIe 5.0 dla przyszłych zastosowań.



Dyski 990 EVO są oferowane w pojemnościach 1 TB i 2 TB.



Obsługa oprogramowania Samsung Magician

Oprogramowanie Samsung Magician obejmuje zestaw narzędzi optymalizacyjnych zwiększających funkcjonalność wszystkich dysków SSD Samsung, w tym najnowszego 990 EVO. Użytkownicy mogą bezpiecznie i bez wysiłku usprawnić proces migracji danych przy wymianie nośnika. Ponadto Samsung Magician chroni cenne pliki, monitoruje stan dysku i powiadamia o najnowszych aktualizacjach oprogramowania układowego.

















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG