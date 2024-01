Teufel STEREO M 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje STEREO M 2 – drugą odsłonę aktywnych kolumn spajających nowoczesne technologie i możliwości dźwiękowe zestawów Hi-Fi Dwa trójdrożne głośniki łączą się ze sobą bezprzewodowo i odbierają streaming muzyki poprzez Airplay 2, Chromecast lub bezpośrednio z serwisu Spotify. Fani radia mogą wybrać swoje ulubione stacje spośród tysięcy dostępnych dzięki dostępowi do radia TuneIn. Każdy z głośników STEREO M 2 został wyposażony w dużą membranę basową znajdującą się w dolnej części urządzenia. W górnej partii znajduje się opracowana przez Teufel obudowa koaksjalna. Taka konstrukcja łączy głośnik średniotonowy i wysokotonowy w jeden element. Oszczędza to miejsce i zapewnia precyzyjny przesył dźwięku.







Tony wysokie i średnie są generowane w tym samym miejscu, dzięki czemu można je odczuć jako punktowe źródło dźwięku. W każdej obudowie głośnika znajdują się trzy cyfrowe wzmacniacze, po jednym dla każdego przetwornika, o łącznej mocy wyjściowej 100 W (60 dla tonów niskich, 30 dla tonów średnich, 10 dla tonów wysokich). Dzięki tak dużej mocy, STEREO M 2 mogą wypełnić dźwiękiem nawet większe pomieszczenia.



Technologia dla wymagających

STEREO M 2 obsługują popularne systemy strumieniowania: Airplay 2 i Chromecast. Oznacza to, że mogę one odtworzyć wszystkie treści z urządzeń Apple lub Android. Ta funkcja jest dostępna również dla kilku kompatybilnych głośników zsynchronizowanych w sieci multiroom. Użytkownik ma też dostęp do odtwarzania muzyki w aplikacji streamingowej Spotify Connect. Oznacza to, że połączenie z serwisem strumieniującym następuje na poziomie STEREO M 2. Telefon służy wyłącznie do wydawania komend. Serwis radia internetowego TuneIn z tysiącami stacji radiowych uzupełnia szeroką gamę opcji strumieniowania. Oprócz łączności Wi-Fi, STEREO M 2 są również wyposażone w Bluetooth 5.0. Ta forma idealnie nadaje się do podłączania urządzeń, które nie mogą zostać przez użytkownika podpięcie do sieci Wi-Fi. Głośniki łączą się między sobą bezprzewodowo, jednak wyposażono je również w klasyczne złącza. Urządzenia mogą odbierać dźwięk ze źródła za pośrednictwem interfejsu optycznego. Wejście Stereo Cinch może być wykorzystane do podłączenia wszelkiego rodzaju odtwarzaczy, na przykład gramofonów z przedwzmacniaczem. Jako alternatywę dla zintegrowanej łączności Wi-Fi, STEREO M 2 można również podłączyć do sieci domowej za pomocą kabla ethernetowego.



Inteligentne sterowanie

Oprócz zarządzania głośnikami za pośrednictwem aplikacji, sterowanie jest dostępne bezpośrednio na ekranie wbudowanym w urządzenie. Menu jest w języku polskim. Po zbliżeniu się do ekranu, jest on automatycznie podświetlany. Element sterujący wyposażony jest w przyciski wyboru źródła oraz trzy przyciski ulubionych stacji. Te ostatnie można przypisać do serwisu Spotify lub stacji radiowej TuneIn w aplikacji Teufel Home. Z jej poziomu użytkownik może nie tylko kontrolować głośność, ale także odtwarzać i przewijać utwory oraz zarządzać bardziej zaawansowanymi ustawieniami. Panel znajduje się na jednym z głośników, jednak użytkownik sam wybiera, która kolumna ma być ustawiona po lewej, a która po prawej stronie.



Eleganckie i uniwersalne

W zależności od preferencji użytkownika, STEREO M 2 mogą być używane z odsłoniętymi membranami lub z założonymi maskownicami. Są one wykonane z tkaniny i utrzymują się na miejscu za pomocą silnych magnesów. Powierzchnia obu wariantów kolorystycznych głośników została wykończoną wysokiej jakości piaskowanym lakierem.



Cena i dostępność

Głośniki STEREO M 2 są już dostępne w sprzedaży na stronie teufelaudio.pl w dwóch kolorach: czarnym i białym w cenie 4599 PLN. Do urządzenia możliwe jest dokupienie dedykowanych stojaków oraz uchwytów ściennych.





Najważniejsze informacje:

• Aktywne kolumny podstawkowe z rozszerzoną funkcjonalnością, nadające się do słuchania muzyki, oglądania filmów oraz grania

• Streaming przez Airplay 2 i Chromecast, a także Spotify Connect z funkcją multiroom: użytkownik może jednocześnie słuchać tej samej muzyki w różnych pomieszczeniach

• Radio internetowe TuneIn z tysiącami stacji do wyboru w aplikacji Teufel Home

• Bluetooth do bezpośredniej transmisji ze wszystkich urządzeń, również bez dostępu do sieci Wi-Fi

• System trójdrożny z koaksjalną (współosiową) obudową przetwornika SCA jako punktowe źródło dźwięku zapewnia przestrzenność i szeroki obszar odsłuchowy

• Głośnik niskotonowy Kevlar o długim skoku membrany gwarantujący mocne tony średnie i basy o wysokiej wierności impulsów

• Technologia DSP z 2x 250-watowymi wzmacniaczami mocy klasy D. Dostarcza ona dużą moc brzmienia i poziomy dźwiękowe do 109 dB SPL

• Złącza i łączność: AUX (Stereo Cinch), Ethernet, Wi-Fi, Optical In

• Czujnik zbliżeniowy na panelu sterowania włączający i wyłączający dyskretne oświetlenie

• Do produkcji korpusu głośników wykorzystano drewno z certyfikatem FSC, a do osłon głośników, włókna tekstylne z recyklingu

• Dodatkowe funkcje dzięki aplikacji Teufel Home. M.in odtwarzanie radia internetowego za pośrednictwem TuneIn, przypisywanie przycisków ulubionych stacji, ustawienia dźwięku i systemu

• Możliwość swobodnego ustawiania głośników dzięki bezprzewodowemu połączeniu

• Czujnik zbliżeniowy regulujący podświetlenie przycisków na panelu sterowania

• Możliwość dokupienia dedykowanych nóżek i uchwytów ściennych.

































Źródło: Info Prasowe - Teufel