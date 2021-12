OSHEE Wiedźmin - Trzy nowe, reklamowe klipy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Współpraca OSHEE i CD PROJEKT RED rozeszła się szerokim echem wśród fanów uniwersum Wiedźmina. Produkty sygnowane marką Wiedźmin, w tym „wyostrzające zmysły” eliksiry, cieszą się niesłabnącą popularnością, a kampania promocyjna wchodzi w nowy, cyfrowy etap. W tym celu powstały trzy nowe klipy reklamowe. Czarodziejka Yennefer o fiołkowych oczach, Geralt, młoda księżniczka Ciri oraz Eredin – Król Dzikiego Gonu – znaleźli się na etykietach napojów i batonów energetycznych OSHEE. W ostatnich tygodniach postaci znane z uniwersum Wiedźmina można było spotkać również na wielu nośnikach zewnętrznych w największych miastach Polski. Teraz pojawią się w przestrzeni cyfrowej, na specjalnie przygotowanych klipach.







Serię spotów rozpoczęła produkcja z Geraltem z Rivii w roli głównej. Wiedźmin otwiera w niej jedną ze swych tajemnych mikstur, na krótko przed rozpoczęciem walki z kolejnym potworem. To odniesienie wprost do eliksirów energetycznych OSHEE, wyostrzających zmysły i dodających mocy przed wyzwaniami, z którymi mierzymy się każdego dnia. Podczas treningu, zawodów sportowych, w pracy, czy szkole, w każdym przypadku, skojarzenie z kultową postacią działa motywująco oraz inspirująco.



W podobnym duchu utrzymane są dwa kolejne filmy, w których pierwsze skrzypce grają równie lubiane bohaterki z uniwersum Wiedźmina: księżniczka Ciri oraz czarodziejka Yennefer. Dzięki nim, eliksiry energetyczne wydają się mieć w sobie jeszcze więcej magii.



Mocy nabiera również cała kampania digitalowa, stanowiąca kolejny rozdział współpracy OSHEE i CD PROJEKT RED. Kampania wykorzystująca powyższe spoty promocyjne rozpoczyna się w grudniu i potrwa przynajmniej do końca stycznia. Wideo będzie można zobaczyć przed wybranymi filmami na YouTube, na niektórych platformach VOD oraz w Google Ads. Wszystkie materiały przygotowano wewnętrznie w firmach OSHEE i CD PROJEKT RED. Do produkcji filmów reklamowych wykorzystano fragmenty CGI z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.







Źródło: Info Prasowe / OSHEE