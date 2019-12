Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowa KRUX Mirror – lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najfajniejszym gamerem i streamerem na świecie? Tak właśnie może wyglądać twoje codzienne powitanie z komputerem w obudowie KRUX Mirror. Dzięki przeszklonemu frontowi obudowy, nim włączysz kamerę przed streamem możesz rzucić szybko okiem czy twój look jest właściwy, a twoi fani w 100% usatysfakcjonowani. Obudowa KRUX Mirror ma też swoje drugie oblicze. Gdy włączysz seryjne i bardzo efektowne podświetlenie LED, przednia szyba działa podobnie do lustra weneckiego. Wszystkie "światełka", są dobrze widoczne i przykuwają uwagę obserwujących Twój komputer.







W tym drugim obliczu, cztery wentylatory obudowy KRUX Mirror prezentują zjawiskowy efekt RGBTęcza, który rozświetla nie tylko przedni panel szklany, ale także wręcz "tryska" kolorami poza obudowę.



Na proca zamontujesz każde wydajne chłodzenie powietrzne o wysokości do 162 mm. Ewentualnie, jeżeli woda nie służy ci tylko do kąpania i picia, KRUX Mirror nie pogardzi również zintegrowanym chłodzeniem cieczą. Jesteś w stanie zamontować tam łącznie aż trzy chłodnice! Na klatę wejdzie jedna 240 mm, na stropie zmieścisz drugą taką samą, zaś na wylocie kolejną: 120 mm.



Karta graficzna może być bardzo wydajna i długa do 320 mm. Chłodny klimat zapewni zestaw czterech wentylatorów obudowy KRUX Mirror, z czego aż dwa wieją bezpośrednio na kartę graficzną. Na zakończenie setupu, przydałoby się zasilić całość pieca. Do specjalnej wnęki, przygotowanej na zasilacz, wepchniesz elektrownię o standardzie ATX, długą maksymalnie na 200 mm. Jej elektronowe macki będziesz mógł schować w ukrytej przed oczami wścibskich zatoce serwisowej z tyłu obudowy KRUX Mirror.



W Mirror przygotowaliśmy aż 4 miejsca na półprzewodnikowe nośniki SSD 2.5”. Dwa z nich możesz wyeksponować na piwnicy zasilacza, tak by każdy wiedział czym możesz się pochwalić. Pozostałe dwa da się ukryć na tyłach obudowy KRUX Mirror, tak by nikt nie wiedział o ich istnieniu, podobnie jak o danych, które na nich trzymasz. No i jeszcze nośniki na złącze M2, najczęściej korzystające z NVMe.



Nieważne czy kurz zaatakuje z góry, czy z dołu, nasze filtry dzielnie odeprą inwazję na twoją cenną elektronikę. Gdyby jednak wydały Ci się pełne, warto je poluzować na zagrożonych odcinkach i przeczyścić. To również nie będzie problemem w KRUX Mirror, np. górny filtr trzyma się na magnesach.



Przewidywana cena KRUX Mirror: 239 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / KRUX