Odliczanie do premiery HUAWEI...

W ślad za światowym debiutem smartzegarków z serii HUAWEI WATCH GT 6, już 6 października br. na polskim rynku pojawią się dwa nowe produkty marki Huawei. Pierwszym z nich będzie długo wyczekiwany HUAWEI WATCH Ultimate 2, ultrawytrzymały smartwatch z luksusową kopertą z płynnego metalu oraz innowacyjną komunikacją sonarną, umożliwiającą porozumiewanie się pod wodą. Drugi to tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025, z ultraczytelnym i chroniącym wzrok ekranem PaperMatte. W ramach odliczania do nadchodzących premier, na stronie huawei.pl można odebrać kupony rabatowe, obniżające cenę tych nowości aż o 250 PLN. Aby otrzymać kupony rabatowe, wystarczy do 5 października zasubskrybować newsletter sklepu internetowego huawei.pl.







Osoby oczekujące na zakup HUAWEI WATCH Ultimate 2 powinny zgłosić swoje zainteresowanie na stronie huawei.com/pl/offer/smartwatche. Kupon rabatowy zostanie przesłany mailowo w dniu premiery i będzie można go wykorzystać do 9 listopada 2025 r.



Konsumenci oczekujący na zakup tabletu HUAWEI MatePad 12 X 2025 mogą zarejestrować się na stronie: huawei.com/pl/offer/tablety. Kupon obowiązywać będzie do 2 listopada 2025 r. Kod uprawniający do zniżki zostanie naliczony przed dokonaniem zakupu, w koszyku kupującego. Kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI