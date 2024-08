Olimpiada posłużyła krypto oszustom - Wysyp fałszywych tokenów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zakończone wczoraj Igrzyska Olimpijskie w Paryżu stały się okazją dla cyberprzestępców do rozprzestrzeniania fałszywych projektów kryptowalutowych, które wykorzystując renomę tego wydarzenia sportowego próbowały zwabić niczego nieświadomych inwestorów. Według danych Trend Micro, wykryto co najmniej 10 takich projektów krypto. Oszustwa związane z fałszywymi tokenami zostaną z nami na dłużej i warto nauczyć się chronić przed nimi – ostrzegła niedawno Binance, czyli największa giełda kryptowalutowa na świecie i wiodący ekosystem blockchain. Jak wyjaśnia Binance, fałszywe tokeny to rodzaj oszustwa, w którym przestępcy oferują zakup i handel tokenami udającymi prawdziwe kryptowaluty. Prowadzi to do strat finansowych lub innych negatywnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości.







Jak oszuści wykorzystują fałszywe tokeny?

Prawdziwe tokeny i naśladujące je fałszywe tokeny mogą istnieć na tym samym blockchainie, ale z różnymi adresami inteligentnych kontraktów, albo na różnych blockchainach. Fałszywe tokeny można wykorzystać w różnych oszustwach:

- Pierwsze oferty monet (ICO) i sprzedaż tokenów: scamerzy mogą uruchomić fałszywe ICO lub sprzedaż tokenów, kusząc inwestorów obietnicą wczesnego wejścia w przełomowy projekt. Po zebraniu funduszy znikają, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami.

- Airdropy i rozdania: fałszywe tokeny są czasami dystrybuowane za pomocą airdropów lub rozdań, w których użytkownicy są proszeni o podanie danych osobowych lub uiszczenie niewielkiej opłaty w celu otrzymania tokenów. Może to prowadzić do dalszych oszustw lub kradzieży tożsamości.

- Schematy „pump & dump”: oszuści mogą sztucznie zawyżać cenę fałszywego tokenu przez skoordynowany zakup (pump) i następnie sprzedawać swoje aktywa na szczycie (dump), pozostawiając innych inwestorów z bezwartościowymi tokenami.

Oszustwa związane z tokenami oferowanymi na launchpoolach renomowanych giełd: opisane powyżej schematy mogą być skomplikowane i kosztowne do realizacji, dlatego oszuści mogą zdecydować się na ataki o niższych kosztach, wykorzystując rozgłos, jaki tworzy promocja i rozpowszechnianie aktywu przez renomowaną giełdę. Przy takiej okazji oferują oni tokeny po obniżonej cenie za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, które nie są powiązane z platformami, które prowadzą oryginalną promocję.



Realne przypadki

W lipcu 2024 roku zespół ds. wywiadu ryzyka Binance zidentyfikował token o nazwie BOOM, notowany na DEX, jako próbę oszustwa. Analiza specyfikacji tego tokena spowodowała podniesienie kilku czerwonych flag, co nie pozostawiło wątpliwości odnośnie oszukańczego charakteru tego projektu.



W 2024 roku Binance promował także wiele nowych tokenów za pośrednictwem swojej platformy Binance Launchpool. Oszuści na całym świecie próbowali wykorzystać te wydarzenia do stworzenia fałszywych tokenów. Na przykład popularnym schematem były programy „przedsprzedaży” prowadzone za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, takich jak grupy na Telegramie czy WeChat. Jak zwraca uwagę Binance, zbyt atrakcyjne ceny bardzo oczekiwanych tokenów przed ich uruchomieniem należy uznać za czerwoną flagę.



Wskazówki dotyczące identyfikacji i unikania fałszywych tokenów

Według Binance, oszustwa związane z fałszywymi tokenami krypto można łatwo uniknąć stosując się do poniżej omówionych rad:

- Zweryfikuj adres kontraktu: każdy token cyfrowy ma powiązany z nim adres inteligentnego kontraktu. Zawsze uzyskuj adres kontraktu z oficjalnych źródeł, takich jak strona internetowa projektu, zweryfikowane konta w mediach społecznościowych lub renomowane platformy wyceny kryptowalut, takie jak CoinMarketCap czy CoinGecko.

- Korzystaj z narzędzi oceny ryzyka: analiza kodu kontraktu, analiza swapów i analiza płynności to najbardziej podstawowe metody wykrywania ryzyka związanego z tokenami, ale wymagają one pewnego poziomu umiejętności kodowania i znajomości blockchain. Użytkownicy, którzy są mniej zaznajomieni z technicznymi aspektami aktywów cyfrowych, powinni polegać na narzędziach konsumenckich zaprojektowanych do oceny ryzyka. Na przykład Token Sniffer jest łatwym w użyciu i wygodnym narzędziem, które może pomóc w identyfikacji ryzyka.

- Bądź na bieżąco z wiadomościami o ryzyku: Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z oszustwami w przestrzeni kryptowalut jest śledzenie najnowszych wydarzeń w branży. Pomoże to lepiej rozpoznawać zagrożenia i unikać oszustów.



Fałszywe tokeny stanowią poważny problem w przestrzeni kryptowalut, bo wykorzystują entuzjazm inwestorów i ich chęć eksplorowania nowych możliwości w przypadku pojawiających się tokenów. Będąc świadomym, przeprowadzając dokładne badania i zachowując ostrożność, możesz chronić się przed padnięciem ofiarą tych oszustw. Pamiętaj zawsze o starej zasadzie: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, prawdopodobnie tak jest – podsumowuje Binance.













źródło: Info Prasowe - Binance